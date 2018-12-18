Украине объяснили: ассоциация и интеграция — это не синонимы

"Позвольте с вами интегрироваться" — "Позвольте вам этого не позволить". Отношения Украины ЕС теплы, и все же подписать соглашение об ассоциации — еще не значит делить стол и кров. Будет ли интеграция? Вопрос, остающийся без ответа.

Советник министра иностранных дел Украины огорчил до невозможности своего шефа. Вряд ли Павлу Климкину (и не ему одному) было приятно узнать из статьи Тараса Качки, что Украина не в состоянии навязать ЕС интеграционную логику Соглашения об ассоциации и что в Европе к ней относятся как к государству, требующему для себя слишком многого.

Полтора года прошло с того момента, как премьер-министр Гройсман поздравлял украинских граждан:

"С новой вехой нашего пути в ЕС!"

Однако так же, как и в день вступления в силу упомянутого соглашения, так и теперь не существует документа, который позволил бы незалежной полноправно интегрироваться в экономику Евросоюза.

Речь уже не о декларации взаимных симпатий, с этим все в порядке. Не заключено "Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции", вот что нехорошо. И особенно нехорошо, по мнению советника главы украинского МИД , что оно снова откладывается, притом на неопределенный срок. Ведь если Тарас Качка располагает верной информацией, то только в начале следующего года начнется и в течение целого квартала будет проходить — нет, не интеграция, а "изучение возможности для начала оценки инфраструктуры качества в Украине со стороны ЕС"! И раз "инфраструктура качества" — это комплекс мер по соблюдению стандартных требований к продукции, то, видимо, с этим у украинских производителей пока беда. Ведь лучшие умы Евросоюза собираются, как подчеркивает Качка, "даже не начать саму оценку, а только обсудить ее возможность".

И все-таки есть свет в конце тоннеля, потому что у всякого правила есть исключение. Кое с чем Украина в состоянии интегрироваться с ЕС уже сейчас. И это кое-что и будет темой специальной встречи премьер-министра незалежной Владимира Гройсмана Федерики Могерини , верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. И похоже, что в связи с интеграцией этим двоим нечего обсуждать, кроме вопроса энергетики.

Это предположение подтверждает и итог пятого уже заседания Совета ассоциации Украины и ЕС, прошедшего в Брюсселе 17 декабря. Почти первым пунктом отчета (после непременных в таких случаях уверений, вроде "Совет признал прогресс Украины…", "Совет приветствовал обязательство Украины продолжать реализацию…" и так далее) идут слова об углублении сотрудничества в области энергетики, об интеграции энергетического рынка Украины и о ее стратегической роли как страны-транзитера газа, "обеспечивающей доступные, безопасные и устойчивые поставки" этого самого газа в ЕС.

Извините, а до подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС у Евросоюза к Украине был какой-то другой экономический интерес? Что изменилось? Вы скажете: зато теперь известна дата вступления Украины в Европейский союз. Ну да, известна. Почти. И назвала ее канцлер Германии Ангела Меркель

"В течение ближайших 10 лет мы выделим те шаги, которые необходимо сделать в будущем".

То есть пять лет прошло. Ждем еще десять лет. Потом нам выработают шаги. И вот тогда уже, пошагово — по шагу во сколько лет, пока неясно, как неясно и сколько их будет, этих шагов, — начнется долгожданная "движуха"…