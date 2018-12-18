Пилите, Сеня, пилите. Она не золотая, а вечная. Что не так со «стеной Яценюка»

Одним из самых громких дел против топ-политиков Украины давно стало «Дело о стене Яценюка ». Один из бывших лидеров Майдана, а затем премьер-министр правительства, в 2014-м Арсений Яценюк чуть ли не ежедневно говорил о скором вторжении марсиан, то есть россиян. И на их пути предлагал воздвигнуть мощную стену стоимостью около 8,36 миллиардов гривен

Яценюк же и презентовал данный проект на заседании Кабинета министров Украины в сентябре 2014 года. В проекте это сооружение должно было стать чем-то вроде неприступной стены из «Игры престолов», в реальности же оказалось легким проволочным заборчиком вдоль лишь некоторых участков границы. Естественно, у многих возникли вопросы: куда же девались средства, выделенные для строительства этого «европейского вала», который должен был сдержать «российскую орду»? Завершить «Стену» планировали до конца 2018 года, но Госпогранслужба постоянно жаловалась на недофинансирование и требовала все больше и больше денег.

Как вскоре оказалось, небольшие участки этого заборчика и были построены по завышенной стоимости, то есть произошел обычный распил бюджетных средств.

По данным расследования, хищение средств проекта «Стена» происходило путем завышения объемов фактически выполненных работ. Кроме того, в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись.

Еще 16 февраля 2016 года нардеп Борислав Берёза заявил в Раде, что проект «Стена» — это «закопанные в землю деньги».

«Куда же делись деньги? Где "Стена"? Или это невидимая стена?» — спрашивал Береза, предлагая присутствовавшему на заседании Яценюку уйти в отставку.

Первые уголовные дела, связанные с хищениями по этому проекту, появились в 2017 году. В сентябре 2017 года Военная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц пограничной службы о растрате средств, выделенных на проект «Стена».

В июле этого года САП и НАБУ предъявили обвинения восьми лицам: начальнику управления капстроительства Госпогранслужбы (по статье присвоение, растрата имущества, нецелевое использование бюджетных средств), бывшему начальнику Первого отдельного отдела капстроительства ГПСУ (служебный подлог), старшему офицеру Первого отдельного отдела капстроительства ГПСУ, директору ООО «АЗУ», бывшему директору ГП «Черниговский облавтодор» ГАК «Автомобильные дороги Украины», директору и основателю ООО «Стройцентр „Витязь“, а также двум посредникам.

Ранее, в 2017 году, детективы НАБУ в ходе расследования выявили, что средства на реализацию проекта „Стена“ отмывались через подставные компании, а крайней оказалась… обычная уборщица. Три фирмы-генподрядчика работ использовали для отмывания средств субподрядчика — ООО „Кот-Трейд“. Во время допроса первый директор этого ООО „Кот-Трейд“ сообщила, что она работает простой уборщицей, а за 500 гривен выдала доверенность незнакомцу на осуществление действий от своего имени.

Арсений Яценюк грудью бросился на защиту своего проекта, пытаясь оправдаться перед западной публикой, сваливая всю вину за расхищение средств на мелких подрядчиков, к которым он якобы не имеет отношения. Саму же критику его детища он считает элементом „гибридной войны“ со стороны РФ.

»Москва открыто не желает иметь границу между Украиной и Россией. Поэтому Кремль прилагает огромные усилия, чтобы помешать или дискредитировать любой пограничный проект… Даже если подрядчики и местные чиновники что-то украли, а расследованию придется это доказать в суде, то каким образом может быть вовлечен в это премьер-министр?» — как заведенный говорил Яценюк в интервью «Радио Свобода» и в других дружественных ему изданиях.

При этом даже то, что получилось в результате, тот самый проволочный заборчик на некоторых участках границы, Яценюк считает одним из крупнейших достижений Майдана, что уже многое говорит о самом Майдане и его реальных достижениях.

«Это часть одного из крупнейших достижений правительства после Майдана и усилий всего украинского народа», — похвастался Яценюк в интервью уже после того, как антикоррупционые органы вскрыли многочисленные нарушения и коррупционные схемы при создании этого «достижения».

О причастности Яценюка к этим коррупционным схемам в этом году рассказывал в интервью британской Independent беглый депутат Александр Онищенко

В конце октября 2018 года Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко , так как ранее НАБУ отказывалось возбуждать дело против Яценюка лично.

Поскольку украинские политики фактически подотчетны не украинскому народу, а западным спонсорам, то и оправдываться Яценюк начал не столько в украинских судах, сколько перед реальными хозяевами, используя для этого средства от других коррупционных схем. По словам депутата Сергея Лещенко, «кошелек» «Народного фронта» Николай Мартыненко использовал средства, полученные от подконтрольного ему ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», для лоббирования Яценюка на Западе.

«Как следует из документов расследования НАБУ, часть денег, которые выводились из государственного предприятия, расходовались на международных лоббистов для пиара Арсения Яценюка. В материалах дела Мартыненко есть доказательства, что Руслан Журило [один из руководителей ГП Восточный горно-обогатительный комбинат], совершил по меньшей мере два перевода на 100 и 200 тысяч долларов американской лоббистской компании Apco Worldwide, — заявил Лещенко.

По его словам, эта фирма была нанята для создания положительного имиджа экс-премьера Арсения Яценюка в США.

И, похоже, этими средствами американские лоббисты были задобрены не зря. Уголовные дела, связанные с проектом «Стена», длятся годами и могут длиться бесконечно долго, по крайней мере до тех пор, пока их фигуранты выгодны для администрации США . Арсений Яценюк на днях продемонстрировал, что отказываться от столь прибыльного проекта по распилу средств не собирается, несмотря на все уголовные дела. На днях он вместе с Арсеном Аваковым посетил свою «Стену».

«Яценюк в этой поездке показал, что как политик, бывший премьер-министр, лидер партии, которая имеет большую фракцию в правящей коалиции и семь министров в правительстве, несмотря на информационные атаки на «Стену», не отказался от проекта. Считал и считает его ввод в эксплуатацию на всей длине, более 2 тыс. км украинско-российской границы, стратегически значимым для страны», — заявила пресс-секретарь Яценюка.

Кто же станет отказываться от такой «курицы, несущей золотые яйца»? Изначально этот «европейский вал» планировали закончить в конце 2018 года. Сейчас же сроки окончания строительства сдвинуты на 2020 год. Многие украинские чиновники хотели бы вечно продолжать строительство этой стены, то есть увековечить практику расхищения средств.