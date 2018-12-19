Украина готовит новый проход через Керченский пролив

Турчинов заявил о готовящемся проходе Украины через Керченский пролив

Украина готовит новый проход военных кораблей через Керченский пролив. Об этом, как передает «Лента.ру», рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов в интервью «Би-би-си»

По его словам, проход украинских военных кораблей из Черного в Азовское море — это принципиальный вопрос. Если Украина не повторит проход кораблей, то « Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря» и предъявит миру новые границы в Черное море, «ею же и определенные», что, в свою очередь, будет означать легализацию «оккупации» Крыма

Турчинов предложил «международным партнерам» присоединиться к Украине и предоставить представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на украинских кораблях и свидетельствовали, что Украина не нарушает «никаких законов и международных правил».

Турчинов посетовал на то, что НАТО не поддержало инициативу Украины и не перебросило в Азовское море свои корабли. По его словам, этот шаг был бы логичным и призвал бы Россию к соблюдению международного права.

«Когда к этому вопросу будет приковано внимание ведущих стран мира, Россия подожмет хвост и не рискнет агрессивно действовать. Но если оставить на произвол судьбы ситуацию, которая разворачивается вокруг Керченского пролива, если наши моряки не будут немедленно освобождены из плена, тогда цивилизованный мир фактически признает, что Россия имеет право на любую агрессию, на любые изменения границ и не будет нести за это ответственность!» — заключил секретарь СНБО.

Также он призвал усилить санкции против России, иначе «иначе следующие действия будут еще более кровавыми и опасными не только для Украины, но и для других стран».