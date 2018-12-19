Украина готовит новый поход через Керченский пролив

Украина анонсировала новый поход своих военных кораблей через Керченский пролив

Украина готовит новый проход своих военных кораблей через Керченский пролив. Об этом в интервью «Би-би-си Украина» рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов

«Это принципиально для нас. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря», — сказал он.

По его словам, в случае «отступления» Украины Россия предъявит миру новые морские границы в Черном море, ей же и определенные, что, в свою очередь, де-факто «легализует оккупацию Крыма».

Турчинов указал, что с осуществлением нового прохода украинских кораблей через пролив нельзя медлить. «Мы предлагаем нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье», — сказал он.

«Будем приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на наших кораблях, для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил», —подчеркнул Турчинов.

Также секретарь СНБО назвал логичным сценарий развития событий, при котором «для помощи Украине» в Азовском море появятся корабли НАТО . Этот шаг, по его мнению, покажет, что Россия должна считаться с международным правом.

«Пока такая наша инициатива не получила ответа. Но я надеюсь, что во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив они хотя бы отправят к нам своих наблюдателей», — сообщил Турчинов.

«Когда к этому вопросу будет приковано внимание ведущих стран мира, Россия подожмет хвост и не рискнет агрессивно действовать. Но если оставить на произвол судьбы ситуацию, которая разворачивается вокруг Керченского пролива, если наши моряки не будут немедленно освобождены из плена, тогда цивилизованный мир фактически признает, что Россия имеет право на любую агрессию, на любые изменения границ, и не будет нести за это ответственность!» — пояснил он.

Турчинов добавил, что сейчас Россия осуждена, но не наказана. «После такой агрессии должны [были] быть значительно усилены санкции против России, приняты соответствующие меры в отношении российского флота по всему миру, иначе следующие действия будут еще более кровавыми и опасными не только для Украины, но и для других стран», — сказал секретарь СНБО.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение. 30 ноября власти страны ограничили въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.