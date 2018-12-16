Церковь расколола Украину

УПЦ отказалась признать созданную на «объединительном соборе» церковь

Украинская православная церковь назвала раскольнической структуру, которая была создана в субботу в Киеве на "объединительном соборе, поддерживаемого Константинопольским патриархатом", заявил замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинополя томос об автокефалии. В Киеве 15 декабря прошел "объединительный собор", на котором главой "новой церкви" был избран "митрополит" неканонической церковной структуры Епифаний Думенко. По данным украинских СМИ, в соборе участвовали только два представителя канонической Украинской православной церкви, которая отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ считают ничтожным каноническое значение "собрания" в Киеве, а возможность признания Епифания в православном мире назвали едва ли выполнимой задачей.

"Раскольники остались раскольниками, а Церковь осталась Церковью. Радостно и отрадно, что епископат, духовенство и верующие сохранили верность Церкви. Церковь явила своё единство. Прискорбно, что единицы ушли в раскол, а также, что этот раскол поддерживает Константинопольский Патриархат. Но как бы ни старались раскол объявить Церковью, неканоническое каноническим — Тело Церкви Христовой не примет этого, потому что та структура, которая была создана вчера, была и есть инородным телом, которое Телом Церкви отторгается и не принимается", — говорится в сообщении Николая Данилевича, опубликованном на его странице в соцсети Facebook в воскресенье.

По словам представителя УПЦ, проведенный в субботу "объединительный собор" никоим образом не относится к церковной жизни.