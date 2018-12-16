Со штрихкодом наперевес. Глава украинского «Минсдоха» пошла в бой на Россию

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун решила, что пришло время заняться не только физическим, но и моральным здоровьем населения страны. И взялась за патриотический санпросвет.

Неугомонная Ульяна Супрун не отчаивается из-за того, что ее никак не утверждают на должности министра здравоохранения Украины и держат на скамейке запасных в разряде исполняющего обязанности. Хотя вполне возможно, что именно из-за этого она разводит такую бурную деятельность, ну или, по крайней мере, ее имитацию. Чаще всего это отражается на страничке и.о. министра в социальной сети. А как иначе. Не с публичными же лекциями выступать. Во-первых, знаний явно не хватает, а во-вторых, напрямую с публикой лучше не встречаться. Нежное прозвище "доктор смерть", которым ее наградили в народе, само за себя говорит.

Но новая инициатива Ульяны Супрун здравоохранения не касается. На сей раз гражданка США озаботилась проявлением патриотизма у украинцев. На своей странице в Twitter она настоятельно рекомендовала своим временным соотечественникам внимательно изучать штрихкоды товаров в магазинах, прежде чем совершить покупку. В случае, если код начинается с цифр от 460 до 469, изделие стоит немедленно положить на полку, а в идеале еще и сообщить в соответствующие органы. Ведь эти цифры указывает на российское происхождение товара. А значит, деньги от его покупки "пойдут на закупку патронов, из которых стреляют по нашим военным", негодует Супрун. Где стреляют, кто стреляет? Догадывайтесь сами.

Значит, получать деньги за транзит российского газа в Европу — это нормальный бизнес, а приобретение украинцами товаров первой необходимости — это финансирование "агрессора". Дивная логика, которая, впрочем, отличает большинство рекомендаций главы ведомства, которое на Украине любовно называют "Минсдох". Депутат Верховной рады Михаил Добкин уже предложил сдать исполняющую обязанности министра на медицинские опыты, полагая, что так она принесет намного больше пользы украинскому народу.

А Ульяна Супрун тем временем уверенными шагами продвигается к намеченной цели. Ее медицинская реформа уже практически вошла в фазу реализации. Еще несколько месяцев — и она одержит окончательную и, увы, бесповоротную победу. В результате практически все медицинские услуги для населения окажутся платными. Вот тогда-то украинцы и оценят в полной мере все старания госпожи Супрун. Какие уж там товары из России.