Стало известно название новой церкви на Украине

В уставных документах новой церковной организации, созданной на Украине , в качестве ее названия указано "Православная церковь Украины", передает ТАСС

"В уставе, который сегодня был принят, написано название Православная церковь Украины, но вместе с тем правомерно будет называть ее Украинской православной церковью. Думаю, что в ближайшее время все эти вещи будут более точно сформулированы и прописаны", — заявил представитель новой церкви архиепископ Евстратий.

По его словам, ранее возглавлявший Киевский патриархат Филарет указан в уставе новой церкви как почетный патриарх.