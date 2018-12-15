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Стало известно название новой церкви на Украине 

Газета.Ru + ещё 4 24 минуты назад
В уставных документах новой церковной организации, созданной на Украине, в качестве ее названия указано "Православная церковь Украины", передает ТАСС.
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"В уставе, который сегодня был принят, написано название Православная церковь Украины, но вместе с тем правомерно будет называть ее Украинской православной церковью. Думаю, что в ближайшее время все эти вещи будут более точно сформулированы и прописаны", — заявил представитель новой церкви архиепископ Евстратий.
По его словам, ранее возглавлявший Киевский патриархат Филарет указан в уставе новой церкви как почетный патриарх.
Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал, что что ждет прихожан УПЦ.
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