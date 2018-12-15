Предстоятель «всея Украины»: кто поедет в Стамбул за томосом

Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний в результате «объединительного собора» в Киеве избран главой новой церкви. Эту новую церковную структуру избрали там же и назвали Автокефальной поместной церковью. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что новоизбранный Епифаний в январе поедет с ним в Стамбул , чтобы получить томос об автокефалии.

Главой «новой церкви» на Украине избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, служивший ранее епископом неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Новая церковная структура, которая также была создана на «объединительном соборе» в Киеве, получила название Автокефальной поместной церкви, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

По завершении «собора» избранный глава новой украинской церкви вышел на сцену на Софийской площади. Его представил президент Украины Петр Порошенко.

«Разрешите представить новоизбранного предстоятеля — митрополита Киевского Епифания. Ему выпадет миссия вместе с украинским президентом поехать в Константинополь в начале января и получить томос (об автокефалии — «Газета.Ru» )», — сказал Порошенко со сцены на Софийской площади.

Он заявил, что этот день «войдет в историю» как день создания автокефальной поместной украинской церкви.

В то же время заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил НСН, что на роль главы новой украинской церковной структуры избрали малоизвестного и не авторитетного деятеля из лагеря патриарха-раскольника Филарета Денисенко. Кипшидзе назвал Епифания марионеточной фигурой, которая будет управляться политическими силами, затеявшими на Украине церковный раскол.

15 декабря в Киеве состоялся «объединительный собор», целью которого было создание единой церковной структуры на Украине. Как планируют украинские власти, именно эта структура сможет получить от Константинопольского патриархата томос об авфтокефалии. Мероприятие прошло за закрытыми дверями. Каноническая УПЦ МП отказалась участвовать в нем. Впрочем, отдельные представители структуры, по сообщению украинских СМИ, на собор все же прибыли.

По завершении «собора» избранный глава новой украинской церкви вышел на сцену на Софийской площади. Его представил президент Украины Петр Порошенко.

«Разрешите представить новоизбранного предстоятеля — митрополита Киевского Епифания. Ему выпадет миссия вместе с украинским президентом поехать в Константинополь в начале января и получить томос (об автокефалии — «Газета.Ru»)», — сказал Порошенко со сцены на Софийской площади.

Он заявил, что этот день «войдет в историю» как день создания автокефальной поместной украинской церкви.

В то же время заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил НСН, что на роль главы новой украинской церковной структуры избрали малоизвестного и не авторитетного деятеля из лагеря патриарха-раскольника Филарета Денисенко. Кипшидзе назвал Епифания марионеточной фигурой, которая будет управляться политическими силами, затеявшими на Украине церковный раскол.

15 декабря в Киеве состоялся «объединительный собор», целью которого было создание единой церковной структуры на Украине. Как планируют украинские власти, именно эта структура сможет получить от Константинопольского патриархата томос об авфтокефалии. Мероприятие прошло за закрытыми дверями. Каноническая УПЦ МП отказалась участвовать в нем. Впрочем, отдельные представители структуры, по сообщению украинских СМИ, на собор все же прибыли.

Возвращаясь к «объединенному собору», стоит сказать, что ажиотаж вокруг этого мероприятия вызван стараниями украинских властей и неканонической церковной структуры до конца года получить томос об автокефалии украинской церкви. Получить его может только предстоятель «объединенной» церкви.

После решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церковной структуре на Украине два месяца назад Синод Русской православной церкви объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, в том числе на Украине и в Белоруссии. Этот шаг Константинопольского патриархата в РПЦ назвали «расколом».

Тогда же Константинопольский патриархат отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, а также восстановил ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху).

«Отменить юридическую силу синодального письма 1686 года, изданного по обстоятельствам того времени, которое предоставило патриарху Московскому через икономию (принцип богословия и решения актуальных церковных вопросов — «Газета.Ru») право рукоположить митрополита Киевского, избранного собором духовенства и мирян его епархии», — указали в сообщении, размещенном на официальном сайте Константинопольской церкви по итогам трехдневного Синода в Стамбуле.

Синод РПЦ посчитал отмену Константинополем акта 1686 года политически мотивированным.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион уверен, что Константинополь уже утратил право называться координирующим центром православия. В то же время в РПЦ выразили надежду, что константинопольский патриархат изменит решение дать автокефалию Украинской церкви. Но до этого момента он будет находиться в состоянии раскола.