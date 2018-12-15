Тимошенко считает «объединительный» собор в Киеве «переломным событием»

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая лидирует в рейтингах претендентов на пост главы государства, приветствовала решение "объединительного" собора о создании на Украине новой церковной структуры — так называемой Автокефальной поместной православной церкви.

"Это переломное событие, к которому украинская нация шла столетиями", — написала лидер "Батькивщины" в Facebook.

В субботу в Киеве в соборе Святой Софии под эгидой Константинопольского патриархата и при активном участии украинской власти состоялся так называемый объединительный собор. По его итогам президент светской Украины Петр Порошенко, лично принимавший участие в собрании раскольников, объявил о создании в стране новой церковной структуры — так называемой Автокефальной поместной православной церкви, которую возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата.