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Тимошенко считает «объединительный» собор в Киеве «переломным событием» 

ТАСС + ещё 5 38 минут назад
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая лидирует в рейтингах претендентов на пост главы государства, приветствовала решение "объединительного" собора о создании на Украине новой церковной структуры — так называемой Автокефальной поместной православной церкви.
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"Это переломное событие, к которому украинская нация шла столетиями", — написала лидер "Батькивщины" в Facebook.
В субботу в Киеве в соборе Святой Софии под эгидой Константинопольского патриархата и при активном участии украинской власти состоялся так называемый объединительный собор. По его итогам президент светской Украины Петр Порошенко, лично принимавший участие в собрании раскольников, объявил о создании в стране новой церковной структуры — так называемой Автокефальной поместной православной церкви, которую возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата.
ТАСС: последние новости
СМИ: раскольники утвердили Епифания кандидатом в предстоятели новой украинской церкви В ДНР заявили о подготовке Киевом масштабного наступления в Донбассе В Раду внесли проект о прекращении двусторонних договоров с Россией
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