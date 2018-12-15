Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко призвал участников «объединительного собора» договориться 

RT на русском 2 часа назад
Украинский лидер Пётр Порошенко призвал участников «объединительного собора», который проходит в Киеве, договориться и выбрать предстоятеля, а также утвердить устав новой церкви.
«Обращаюсь непосредственно к участникам собора, к иерархам церквей. Колоссальная ответственность в эти часы лежит на вас. Государство сделало всё, что могло. Теперь от вас и только от вас зависит будущее Украины, наша свобода, наша государственная и духовная независимость», — цитирует Интерфакс-Украины Порошенко.
Как заявил глава государства, «предстоит принять устав и выбрать предстоятеля».
«А Томос уже ждёт его на Фанаре. Итак, всё зависит от вашей способности договориться, услышать друг друга, услышать ради Украины», — добавил он.
15 декабря в центре Киева проходит «объединительный собор» под эгидой Константинополя.
Как стало известно, сотрудниками полиции были задержаны два человека с опасными предметами на площади перед храмом Святой Софии в Киеве.
RT на русском: последние новости
В Раде назвали Порошенко «крысой, загнанной в угол» В ЛНР сообщили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки Полицейские из Солсбери рассказали, как оказывали первую помощь Скрипалям
Комментарии55
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев выбрал главу «новой украинской церкви»418
Порошенко назвал «чудом» церковь без Путина47
Главная реформа Обамы признана неконституционной9
Порошенко уселся в президиуме «объединительного собора»80
Косово бросило вызов НАТО39
Видео
03:11
Путин рассказал о данном Кобзону обещании
Общество
06:51
США решили поиграть с Шойгу в «молчанку»
Армия Статьи
03:05
Порошенко обратился к «объединительному собору»
Украина В мире
01:04
Сегодня в Москву придет арктический холод
Погода Новости Москвы
00:45
Отравленных Скрипалей нашли одеревенелыми в Солсбери
В мире
00:46
Автор роликов с фотографиями Цеповяза выложил новое видео
Происшествия
11:38
«Загнанная крыса»: в Раде раскрыли планы Порошенко
В мире Статьи
03:37
«Желтые жилеты» прорвали кордон полиции под «Марсельзу»
В мире Европа
00:10
На Украине разбился истребитель Су-27
Происшествия
Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение