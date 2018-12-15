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Опубликованы новые тарифы на тепло на Украине 

360tv.ru
Фото: 360tv.ru
Новые цены на отопление и горячую воду, которые вступят в силу с 1 января 2019 года, опубликовало издание Ukrinform со ссылкой на правительственную газету «Урядовий кур'єр».
Услуги будут предоставлять 26 производителей тепла, получившие лицензии в НКРЭУ. Например ООО «Евро-конструкция» за отопление будет взимать плату за отопление в размере 1341,53 гривен (3233 рубля) за Гкал или 35,67 гривен (86 рублей) за квадратный метр.
За кубометр горячей воды (с полотенцесушителем) украинцы отдадут 80,28 гривен (193 рубля). Без полотенцесушителя — 74,22 гривен (178 рублей).
За отопление обычной двузкомнатной квартиры площадью не более 50 квадратный метр с нового года придется платить 300-600 гривен (723 — 1446 рублей) в месяц, посчитала «Страна.ua».
Ранее сообщалось, что на Украине в начала года пройдут масштабные изменения в ценообразовании на тепло. В среднем стоимость газа увеличится на 23,5%. При этом электроэнергия для населения будет стоить столько же.
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