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Бессердечная атака: националисты устроили дебош в киевском Институте сердца 

ТК «Звезда» + ещё 6 8 часов назад
Фото: AFP 2018 / Sergei Supinski
Радикалы со скрытыми лицами ворвались в здание и заявили, что здесь якобы задержали их активистку. Националисты громко оскорбляли главу Института сердца Тодурова, обвиняя его в «сепарстве», а также просили объяснить, кому принадлежит Крым.
Украинские радикалы из запрещенной в РФ группировки националистов «С14» устроили нападение на кардиологический Институт сердца в Киеве. Их целью стал глава учреждения Борис Тодуров, известный во всем мире кардиохирург и автор первой на Украине пересадки сердца.
Как следует из видео, размещенного сотрудниками Института, радикалы со скрытыми лицами ворвались в здание и заявили, что здесь якобы задержали их активистку. К счастью, охрана сумела задержать националистов на входе. Тем не менее, молодые люди громко оскорбляли Тодурова, обвиняя его в «сепарстве» и требовали объяснить, кому принадлежит Крым.
По версии издания «Страна», причиной вторжения стал конфликт между хирургом и министром здравоохранения Украины Ульяной Супрун. Глава ведомства намерена сместить Тодурова с поста директора важного учреждения по личным мотивам. Спектакль с участием националистов нужен, чтобы не дать хирургу избраться главой Института сердца, говорится в материале.
Сами националисты заявили, что их человек пришел на совещание врачей Института с видеокамерой, однако его вычислили и выгнали. После этого радикалы ворвались в здание. По иронии, на совещании врачей обсуждалась работа с кризисными ситуациями в контексте грядущих перевыборов главы Института, в частности, руководство обсуждало возможность вторжения националистов.
После инцидента на место происшествия приехала полиция, она забрала для допроса четырех человек. Часть сотрудников правопорядка осталась в Институте, чтобы обеспечит его нормальное функционирование. Впоследствии будет дана правовая оценка случившемуся.
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