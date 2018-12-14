Патриарший расклад. Сценарии развития «объединительного собора» в Софии Киевской

В субботу, 15 декабря, в Софии Киевской пройдет «объединительный собор». А накануне, в четверг, 13 декабря, у раскольников УПЦ КП состоялся «Архиерейский собор», на котором они определялись с единой кандидатурой на пост предстоятеля ПЦУ: политического проекта Порошенко и греков-фанариотов из Константинопольского патриархата

И хоть пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря попытался сохранить в тайне имя «единого кандидата», но уже поздно вечером у сайта «Украинская правда» появилась информация о том, кого именно поддержит УПЦ КП. Это оказался ставленник и наместник Филарета 39-летний «митрополит Переяславский и Белоцерковский» Епифаний (Думенко). По информации издания, за него проголосовало 30 «архиереев» УПЦ КП. Еще 10 поддержали «митрополита Луцкого» Михаила (Зинкевича). Как пишет издание:

«Отметим, что решение собора УПЦ КП относительно Епифания не означает, что на объединительном Соборе новой Украинской церкви в субботу из среды КП не может быть выдвинут другой кандидат, например, митрополит Луцкий Михаил».

Кроме этого, рассказал Зоря о том, что в итоге УПЦ КП таки согласилась на условия Фанара по количеству участников: с каждым архиереем явятся также один священник и монах или мирянин. Голосование на «соборе» будет тайным.

Все обещает то, что «собор» будет непростым и весьма скандальным мероприятием. Как написал народный депутат Андрей Деркач в своем блоге:

«Сам Собор будет не актом уврачевания раскола и уж точно не будет объединительным. Он станет "местечковым сабантуем" и парадом "Вселенской неспособности и неадекватности" в исполнении Винницкого драматического театра пусть и в Святой Софии Киевской, пусть и с элементами эпатажа и пафоса, закатыванием глаз и складыванием рук лодочкой».

Издание Украина.ру предлагает возможные сценарии развития событий.

Срыв «собора»

«Собор» может быть сорван под каким-либо удобным поводом: например, София Киевская может быть ложно заминирована, в чем обвинят спецслужбы Российской Федерации , о чем сразу же заявит, как всегда, Антон Геращенко. Это может произойти, если Администрация президента (АП) Порошенко поймет, что ситуация развивается по совсем невыгодному для Порошенко сценарию.

Вряд ли это понравится грекам — они и так понимают всю раскладку, кто такие украинские раскольники. И поэтому для них перенос собора — под любым предлогом — плохой вариант. Сговорчивее Филарет (УПЦ КП) и Макарий (УАПЦ) не станут, а время будет упущено. Кроме того, срыв «собора» будет очень сильным ударом по репутации Фанара среди других Поместных церквей. Надо понимать, что у Фанара на «соборе» все карты будут на руках: именно их посланник будет модерировать мероприятие и в итоге именно Варфоломей будет вручать томос избранному предстоятелю Поместной церкви Украины (ПЦУ).

Для срыва «собора» техническая возможность есть только у Порошенко, но произойдет это только в совсем уж крайнем случае, если предстоятелем, по прогнозам АП, станет кто-то совсем уж невыгодный для президента. В случае срыва «собора» Порошенко потеряет расположение греков и перспективы получения автокефалии на обозримое будущее. Этот сценарий представляется маловероятным, но полностью исключать его нельзя.

Предстоятелем ПЦУ становится архиерей УПЦ КП

Несмотря на решение 13 декабря, возможно внезапное решение УПЦ КП поддержать кого-то другого. Это может быть и кандидат от раскольников, и кандидат от Порошенко или греков. Потенциальными кандидатами, кроме Епифания (Думенко), могут быть и пресс-секретарь Евстратий (Зоря), и «митрополит» Львовский Димитрий (Рудюк), и «митрополит Луцкий и Волынский» Михаил (Зинкевич).

Хоть УПЦ КП выдвигает в кандидаты Епифания, а не Филарета, многие источники называют молодого «митрополита» протеже и ставленником Денисенко. В 2008 году Епифаний стал секретарем Филарета, и в том же году стал наместником Выдубицкого монастыря в Киеве. Своей карьерой он обязан прежде всего Филарету. Возможен вариант того, что, оставаясь в тени, Филарет будет «рулить» молодым предстоятелем ПЦУ. При этом за Филаретом может сохраниться некий статус «почетного патриарха».

Все упомянутые кандидаты от УПЦ КП могут быть компромиссными для фанариотов, Порошенко и Филарета. Для этого им нужно только договориться. Но в этом и заключается сложность: ведь у всех организаторов «собора» непомерные амбиции, каждому из них кажется, что они «ухватили Бога за бороду». Их заветные цели уже так близки. И именно это может помешать договориться.

Архиерейский собор УПЦ КП

И все-таки у Епифания (Думенко) на посту предстоятеля есть ряд недостатков. Во-первых, для предстоятеля слишком молод — 39 лет. Во-вторых, он является раскольником, который возглавит новую церковь, а это нежелательно для Фанара, который пытается соблюсти видимость каноничности процесса. И в-третьих, он зависим от Филарета, и может стать игрушкой в его руках. Что вряд ли может в перспективе устроить греков. Но все-таки, учитывая расклад на "объединительном соборе", где большинство у УПЦ КП, такой сценарий очень вероятен. Во всяком случае, греки не могут его просто отвергнуть, если решат, что им нужен другой предстоятель. В общем, в таком случае это будет предметом ожесточенного торга. Для АП это не совсем провальный вариант, поскольку контролировать Филарета (Денисенко) и Епифания (Думенко) они смогут, во всяком случае могут на это рассчитывать.

Филарет и часть архиереев УПЦ КП уходят в раскол

В действительности события вечера 13 декабря показали, что у УПЦ КП есть большие проблемы с тем, чтобы суметь выдвинуть своего кандидата на «собор». Судя по всему, их поставили в весьма жесткие условия, в частности в тех вопросах, где они пытались собственноручно «рулить» процессом на «соборе». Посмотрим на события вечера 13 декабря. «Собор» УПЦ КП оканчивается заявлением пресс-секретаря Евстратия (Зори) о том, что «единый кандидат» определен, но его имя будет озвучено уже 15 декабря. Также было заявлено о том, что УПЦ КП согласно на условия Фанара по численности участников и по условиям голосования — раньше Филарет выступал за открытое голосование (чтобы контролировать своих архиереев), но в итоге согласились на закрытое, как требовали греки.

Но позже появляется заявление спикера Фанара архимандрита Кирилла Говоруна, в котором говорится, что «собор» КПЦ КП не каноничен, так как по решению Синода Константинопольского патриархата от 13 октября УПЦ КП не существует, а все архиереи принадлежат Фанару:

«Если этот собор имеет каноническую силу, то тогда исчезают обоснования для признания бывших епископов УПЦ КП мировым православием, поскольку они связывают себя не с Вселенской патриархией, а с Киевским патриархатом. Последнего для мирового православия не существует».

А вторым пунктом Говорун отметил:

«Искусственное ограничение круга кандидатов противоречит духу соборности. Это снова попытка ограничить действие Святого Духа на соборе, что может иметь последствиями делегитимизацию собору. А именно легитимности он крайне требует, как никакой другой собор».

Из этого пассажа можно вынести не только «наезд» на УПЦ КП за попытки диктовать свои правила и играть в самостоятельность, но и то, что греки сами не уверены в своей позиции: об этом говорит последнее предложение заявления Говоруна. И «финты» УПЦ КП очень сильно подрывают и так хрупкую конструкцию, которую городят Варфоломей и фанариоты.

После этого, вечером, около 21 часа, появляется публикация на «Украинской правде» с информацией о том, кого же именно выдвинули в кандидаты на «соборе» 13 декабря и одним важным указанием: выдвижение Епифания «не означает, что на объединительном Соборе… из среды КП не может быть выдвинут другой кандидат».

Но это не останавливает фанариотов, и сайт orthodoxia.info в 21:32 по греческому времени публикует статью Андреаса Лудароса, журналиста, который пишет об Украине и, по-видимому, связан с Фанаром. Эту статью публикует у себя Говорун со словами «еще одно предупреждение от греков, если кто-то с первого раза не понял». В статье говорится о Филарете:

«Для Филарета все кажется более советским, чем православным. Однако мы должны избрать префекта, а не генерального секретаря Верховного Совета… Когда я пишу этот текст, я все больше нахожу, что характер и способ действия Филарета по отношению к Вселенскому Патриархату и историческим принципам Православной Церкви оскорбительны. Даже Русская церковь, от которой Филарета отлучили, не использует такие методы».

Автор обвинил Филарета в давлении на своих архиереев и в использовании «советских методов» при подготовке к «собору». 89-летнего Филарета сравнили с пубертатным подростком. Судя по статье, грекам прекрасно известно, что Епифаний является протеже и ставленником «патриарха».

Греки выбивают у Филарета даже гипотетическую возможность пропихнуть своего ставленника как «единого кандидата». Для греков важно соблюдение процедур и видимости демократичности. А так же сохранение видимости каноничности процесса. То есть для них важно, чтобы на месте предстоятеля не было расколькников, к которым несомненно относятся и УАПЦ и УПЦ КП Филарета.

После этой перепалки очевидно то, что УПЦ КП попала в клещи, что с ними не будут церемониться, не дадут в рамках вновь образованной церковной структуры никакой самостоятельности. Фанар будет играть только по своим правилам, и никакой демократии в автокефалии не допустит.

Как теперь поступит Филарет, после этой действительно оскорбительной статьи в греческом издании? Ведь Филарет и его окружение пошли навстречу Фанару и не стали выдвигать его кандидатуру на пост предстоятеля ПЦУ, они выполнили все требования греков и Порошенко, но в ответ им, «иерархам» самой большой из "патриотических" церкви на Украине выдвигают новые условия, по сути оскорбительные. После создания новой церкви, которую так поддерживал Филарет, он теряет все то, что получил, уйдя в раскол.

После такого обращение вполне можно ожидать, что Филарет выступит с заявлением о том, что он выходит из процесса подготовки «собора» и участвовать в нем не будет. Вместе с частью лояльных архиереев он уйдет в оппозицию. Но это произойдет только в том случае, если он найдет поддержку среди своего окружения.

Но если он поступит таким образом, Филарет окажется в оппозиции и к Фанару, и к Порошенко. Если сейчас УПЦ КП тесно сотрудничает с властью, то после этого их объявят «агентами Москвы» и предателями Украины. То есть они окажутся в такой опале, из которой при сохранении нынешнего режима выйти будет почти невозможно.

Предстоятелем становится канонический архиерей

Если «собор» пойдет по невыгодному для Фанара сценарию, они могут приостановить его, взять паузу, отклонять невыгодные им решения, даже исключить и потребовать удалиться ненужного участника. Так может произойти, например, если Филарет внезапно откажется принимать правила греков. Ведь судя по Уставу ПЦУ, никакой самостоятельной украинской церковью там и не пахнет, а уже один раз Денисенко отказывался идти под крыло Стамбула. Такое может произойти еще раз, если от него потребуют публично отречься от своего «патриаршества» либо совершить еще какой-нибудь резкий шаг, бьющий по его гордыне. Может это случиться и при возникновении перепалки на «соборе».

В любом случае: греки могут просто выставить его за дверь и обвинить потом в расколе. А участников «собора» «мариновать» столько, сколько нужно, до получения необходимого результата. Поэтому на «соборе» останутся только те, кто согласится играть по правилам греков.

Те же, кто на «собор» не попадут, станут раскольниками в глазах Константинопольского патриархата и вообще могут при нынешнем раскладе оказаться не у дел.

Кем может быть предстоятель от греков? Это может быть митрополит УПЦ Симеон (Шостацкий), если он все-таки явится на «собор» и выставит свою кандидатуру. Это, скорее всего, устроит и греков, и Порошенко, и ориентирующихся на них архиереев УАПЦ. Часть лояльных власти архиереев УПЦ КП это тоже устроит. В общем, митрополит Винницкий и Барский Симеон — это оптимальная кандидатура. Но владыка может не прийти на «собор», по крайней мере это он пообещал на собрании благочиния Винницкого района 19 ноября. Все зависит от того, сдержит ли митрополит слово и насколько сильно на него влияние президента Порошенко. По сути, для Порошенко — это самый лучший вариант — свой, к тому же канонический митрополит, которого он контролирует и хорошо знает.

Но у фанариотов может быть и своя кандидатура на пост Предстоятеля ПЦУ. Это может быть митрополит Эммануил (Адамакис), который и будет возглавлять «собор». Либо это может быть кто-то из фанариотов, чей приезд в Киев пока что не анонсировался. Вряд ли это будет кто-то из присланных на Украину экзархов: слишком молоды.

Другие сложности

До избрания предстоятеля участники «собора» должны решить вопрос Устава ПЦУ, который не устраивает слишком «патриотичную» УПЦ КП. Они явно будут недовольны тем, что управлять новой организацией будут полностью с Фанара. Так что еще до решения щекотливого вопроса с предстоятелем все могут переругаться.

И есть еще одна сложность. Сейчас УАПЦ не демонстрируют собственных амбиций. Но позиция архиереев УАПЦ может пойти в разрез с интересами Порошенко. Об этом пишет политолог Кирилл Молчанов в своем блоге:

«Иерархи УАПЦ намерены голосовать за кандидатуру Константинополя, который они безоговорочно признали в качестве своего руководства. Более того, на этот фон накладывается и желание главы УПЦ КП Филарета остаться патриархом, полностью независимым от Фанара. Выходит сложная комбинация. Порошенко поддерживает Симеона, УАПЦ полностью "легли" под греков, а УПЦ КП будет ставить на Филарета».

Как показала «публичная порка» Филарета, руководители «собора» не будут церемониться с «проблемными» участниками — их будут просто выставлять за дверь ПЦУ. И это может быть выгодно грекам — ведь уменьшая количество участников «собора», они уменьшают количество претендентов на кафедры и дележ имущества канонической УПЦ.

Выводы

Итоги «собора» зависят от множества психологических установок основных участников. Сможет ли Филарет отказаться от своего непризнанного «патриаршества» и принять оскорбления греков? Готовы ли архиепископы УПЦ КП пожертвовать Филаретом ради амбиций Фанара и Порошенко? Сможет ли Порошенко стерпеть на посту предстоятеля невыгодную для него фигуру? Есть ли у греков некий «хитрый план»? Все участники держат в голове вопрос: а как будут делиться кафедры и имущество после создания ПЦУ? Ответы на эти вопросы мы узнаем лишь по завершении «собора».

Как заметил политолог Кирилл Молчанов: