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Политолог: Европа «надурила» Украину? Надо читать, что подписываете 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
Депутат Верховной рады обвинил ЕС в обмане Украины. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, политолог Александр Дудчак отметил, что условия, которыми недоволен украинский депутат, были прописаны в соглашении об ассоциации Украины с ЕС.
Европейский союз обманул Киев при заключении торговых договоров, заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь в эфире телеканала NewsOne.
"Европа нас надурила по экономическим соглашениям. Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год. Они не дают нам возможность создать высокотехнологичные отрасли, которые реально конкурировали бы с их машиностроением, с их производством вертолетов, локомотивов и так далее", — сказал Бондарь.
Он добавил, что при этом ЕС вынуждает Украину закупать свои высокотехнологичные товары. По мнению парламентария, Украина должна начать думать в первую очередь о своих экономических интересах.
Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, политолог Александр Дудчак отметил, что никакого обмана не было — условия, которыми недоволен депутат Рады, были прописаны в соглашении об ассоциации Украины с ЕС.
"Читать надо то, что написано, и то, что подписывают. Украина в лице законного президента в ноябре 2013 года не подписала это соглашение, отложила этот момент до урегулирования всех спорных вопросов — а их там было слишком много. Там было все четко написано, и желающие могли бы узнать. Никто не скрывал от Украины условия, на которых она подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС. Так что это запоздавшее прозрение. ЕС соблюдает все то, что было подписано, и теперь обвинять его в обмане, наверное, неправильно", — сказал Александр Дудчак.
Он высказал также мнение о том, начнет ли Украина в ближайшее время руководствоваться собственными экономическими интересами.
"Судя по действиям нынешней власти, создается устойчивое впечатление, что это умышленное уничтожение экономики, целых отраслей промышленности. Они думают исключительно о личной выгоде, пытаются нажиться на распродаже страны, на рейдерских захватах, они занимаются уничтожением страны. И это не фигуральное выражение, это констатация факта", — уверен Александр Дудчак.
Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли.
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