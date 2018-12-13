Голодающая Савченко пожаловалась на частичную потерю слуха и зрения

Суд должен был рассмотреть ходатайство о продлении ей меры пресечения, однако Савченко не была доставлена на заседание из-за ухудшения состояния здоровья.

«Физически я не в состоянии участвовать в судебном заседании из-за головокружения и частичной потери зрения и слуха и сильной одышки, при которой больно ходить», — сказано в заявлении.

«Прошу перенести судебное заседание на следующую неделю, чтобы дать мне время реабилитироваться после длительного сухого голодания», — написала Савченко.

Судья заявил, что в отсутствии обвиняемой рассматривать дело нельзя, поэтому заседание было перенесено на 17 декабря.

5 декабря Савченко пожаловалась на давление со стороны следователей Службы безопасности Украины (СБУ) и объявила сухую голодовку. По ее словам, следователи шантажируют депутата, требуя ознакомления с материалами дела адвокатов в обмен на возможность видеться с родственниками и открыть счет в банке для регистрации кандидатуры на пост президента Украины. О своих президентских амбициях Савченко заявила в ноябре.