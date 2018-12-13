Порошенко заговорил о решительном ответе России

«Применение открытого огня против украинских кораблей означает, что Россия пересекла "красную линию", и мы не можем и не должны этого не учитывать — мы должны дать очень четкий и решительный ответ», — сказал украинский лидер на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Также Порошенко заявил, что приветствует позицию НАТО с призывом к России о немедленном освобождении украинских кораблей и моряков, задержанных в ходе инцидента, а также обеспечении доступа украинских кораблей в порты Азовского моря и возобновлении свободы судоходства в регионе.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение. 30 ноября власти страны ограничили въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.