Лидер украинских раскольников случайно сделал донос на ЦРУ

Легендарный сотрудник ЦРУ , причастный к убийцам украинцев в Афганистане , теперь получил украинский орден. И не за что-нибудь, а за помощь в «создании единой поместной украинской православной Церкви ». Но интереснее всего то, что подобным заявлением лидер украинского церковного раскола не просто проговорился — он напрямую подставил спецслужбы США

«Предстоятель» Украинской православной церкви Киевского патриархата раскольник Филарет встретился с экс-заместителем директора ЦРУ Джеком Девайном. Филарет поблагодарил Девайна за помощь Украине со стороны Соединенных Штатов «в вопросах поддержки независимости Украины и создания единой поместной Украинской православной Церкви». Предстоятель Киевского патриархата наградил Джека Девайна орденом Святого Андрея Первозванного.

Джеку Девайну почти 80 лет, и он живая легенда ЦРУ, один из ветеранов закалки настолько старой, что она уже стала попахивать старческой деменцией. Свою карьеру в ЦРУ Девайн начал еще в 1967 году, когда жена подарила ему книгу о роли ЦРУ в обеспечении интересов США. Такая вот романтическая история, сравнимая с просмотром советского фильма «Подвиг разведчика».

Говорят, что во время обучения «на Ферме», старом тренировочном лагере американской разведки, он жил в одной комнате в Олдричем Эймсом, который тогда еще не помышлял о работе на СССР и Россию . А в 1971 году Девайн был одним из организаторов переворота в Чили . Впоследствии Девайн стал основной фигурой в операции «Циклон» — финансировании афганских моджахедов против советской армии. Затем его вернули «на профиль» — в Латинскую Америку (Девайн говорит по-испански). Он занимался борьбой с наркокартелями, в частности, руководил операцией по аресту Пабло Эскобара, после чего организовывал вторжение на Гаити. В конце концов он стал замдиректора ЦРУ по тайным операциям — то, что сейчас называется DDO, то есть начальник Оперативного директората. В отставку он ушел в 1999 году, и с тех пор трудится в частном секторе в качестве консультанта.

В последние пару лет Девайн не вылазит с Украины, где старика привечают за высказывания про «Путина — плохого стратега» и «противостояние российскому вторжению». Джек Девайн — один из тех классических ветеранов американской разведки, которые пронесли свой антикоммунизм через годы, трансформировав его в русофобию. В его сознании борьба с советской армией в Афганистане абсолютно равна поддержке Украины против России. Это медицинский анамнез, а не политическая или военная позиция.

И уж точно понятно, что Джек Девайн в его нынешнем состоянии никакого отношения к созданию «автокефальной украинской церкви» просто не мог иметь. Он уже несколько дней находится в Киеве, его привечают различные знаковые лица, он дает многочисленные интервью, в которых поносит Россию последними словами. Это достойно награды со стороны Киева. И в числе привечающих Девайна лиц оказался и Филарет, который со свойственной ему непосредственностью и сопроводил награждение американского ветерана фразой о «помощи» в создании автокефальной церкви. Надо ж было чем-то мотивировать награждение. Не за смерть же украинцев, которых было немало в советском контингенте в Афганистане, его награждать.

Другое дело, что Филарет этой своей фразой многих может подставить. Одной из основ государственности США остается свобода вероисповедания. США формировались как страна религиозных беженцев, причем изначально крайне экстремистских религиозных взглядов, и покушение на религиозную свободу рассматривается в Соединенных Штатах как покушение на основы страны. Какая-либо деятельность спецслужб ( ФБР , ЦРУ или еще кого) против какой-либо религиозной общины в США конституционно недопустима (хотя инциденты случались сплошь и рядом). Правда, речь всегда шла не о религиозных взглядах или борьбы одной церкви против другой, а о том, что можно в теории охарактеризовать как терроризм и экстремизм. Так, преследовались негритянские протестантские общины, связанные с «Черными пантерами». Давлению подвергались религиозные секты суицидального плана (типа операции в Уэйко против секты Кореша), но никогда — официальные исторические церкви или многочисленные протестантские конфессии, которых в США в каждом селе — по особому проповеднику.

И вот теперь Филарет говорит, что ЦРУ содействовало операции по образованию «автокефальной украинской церкви». Филарет — человек излишне разговорчивый, и нужно просто умножить два на два. Практически вся паства Варфоломея проживает в США, оттуда же деньги, и оттуда же приехали «смотрящие в рясах» за событиями на Украине. Практически ничто на Украине не случается без помощи или одобрения Вашингтона. То есть, можно предположить, что Филарет просто в обычном для себя стиле проговорился о роли ЦРУ в получении томоса. А это может дорого стоить.

Если ЦРУ содействует одной церкви против другой в получении преференций на земле — это, по американским законам, чудовищное преступление. Даже если это происходит за пределами США.

Но административно и географически константинопольская паства в основном расположена в США, и «беседы» с греческими иерархами почти наверняка проводились в Америке, а не на, скажем, Кипре.

Интересно, как прокуратура центрального округа Нью-Йорка посмотрела бы на попытку Константинопольской церкви отжать украинской православный храм Московского патриархата на Манхэттене? А все к тому ведь идет, и такой конфликт наверняка придется рассматривать в суде. И сторона защиты вполне может задать вопрос о том, на основании каких действий Филарет наградил Девайна орденом Андрей Первозванного.

Нехорошо получится. Вплоть до федерального расследования.