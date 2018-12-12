«Синдром навязчивых объявлений»: что может стоять за словами Порошенко о «войне» с Россией

Президент Украины Пётр Порошенко назвал «войной» события в Керченском проливе 25 ноября. Украинский лидер также заявил, что российские пограничники действовали «незаконно», когда задержали украинские суда, нарушившие границы РФ.

«Господин Путин, это агрессия. Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — заявил он, обращаясь к президенту РФ в эфире американского телеканала Fox News.

На вопрос ведущей о том, какой поддержки Украина ожидает от западных стран, Порошенко пояснил, что Киеву необходимо присутствие сил НАТО в Чёрном море, чтобы не допустить «оккупации» этих вод, которая, по его словам, сейчас якобы проводится Россией.

Напомним, Москва не раз подчёркивала, что действия российских пограничников во время Керченского инцидента были абсолютно обоснованы, так как украинские суда пересекли границу России и не реагировали на призывы погранслужбы остановится.

Реакция России

В Кремле критически отнеслись к заявлению Порошенко о «войне» с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва не согласна с оценкой инцидента в Керченском проливе, данной украинским лидером.

«Речь идёт о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями для нарушителей и нарушающей стороны», — подчеркнул Песков.

Крыму заявления Порошенко о «войне» назвали неправомерными. Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский отметил, что войной скорее стоит называть действия киевской власти по отношению к гражданам непризнанных ЛНР и ДНР.

«Это бред, который из себя в очередной раз исторг так называемый президент украинского государства. Единственная война и единственная агрессия, которая существует на Украине на сегодняшний день, — это война и агрессия действующей украинской власти по отношению к собственному народу. Это гражданская война на Донбассе, это экономическая война против собственного народа, которая связана с продолжением разграбления украинского государства. Это единственная и главная угроза, которая существует на Украине», — подчеркнул Полонский.

В погоне за рейтингом и заметание следов

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди , со своей стороны, считает, что украинский президент использует недопустимую риторику, делая заявления о «войне». Впрочем, это лишь ещё одно противоправное действие, вписывающиеся в общий характер его политики, полагает Ковитиди.

«Его решение о введении военного положения, провокации международного военного конфликта в Керченском проливе, предотвращённого российскими пограничниками, нарушение прав человека в Донбассе грубо противоречат уставу ООН, резолюции, устанавливающей, что государства — члены ООН должны воздерживаться от угрозы силы и её применения», — отметила Ковитиди в беседе с RT.

На самом деле за его словами стоит лишь стремление повысить свой рейтинг в преддверии президентских выборов, намеченных на март 2019 года, считает сенатор. По её мнению, Порошенко пытается «дёрнуть стоп-кран с целью сохранения власти».

В Госдуме отмечают, что глава украинского государства пытается переключить внимание потенциальных избирателей с проблем внутри общества, которые ему так и не удалось решить, на внешние, в частности на отношения с Россией. Такого мнения придерживается депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик

«Громкий заголовок «Война», по задумке Порошенко, должен перекрыть другие заголовки: «Украинский президент загоняет своих граждан в коммунальное рабство по команде МВФ», «Коррупция в окружении Порошенко уничтожает Украину», «Порошенко добился томоса для украинской церкви лишь на бумаге». Таких заголовков в украинских СМИ ежедневно сотни, и ни у кого нет сомнений в том, кто реально виноват в происходящем на Украине», — пояснил депутат.

Кроме того, Белик добавил, что неправомерно называть законный арест нарушителей границы «войной».

Но не стоит слишком серьёзно относится к словам Порошенко, ведь таким громких слов было сказано уже достаточно много, заверяют эксперты.

«Он заявляет о войне, начиная с весны 2014 года. У него синдром навязчивых объявлений. Пётр Алексеевич очень часто повторяется по различным направлениям. Это уже никого не должно удивлять», — пояснил RT политолог и экономист Александр Дудчак.

Напомним, Киев не раз заявлял о якобы российской агрессии, предупреждая, что если Запад не поддержит Украину, то Россия нападёт на Прибалтику. Порошенко также утверждает, что Москва поддерживает представителей ЛНР и ДНР, хотя широко известна позиция Кремля: Россия не является участником конфликта на востоке Украины. Нынешняя власть продолжает уверять всех, что Крым оккупирован, хотя сами жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Так, ни одно из обвинений Киева пока не нашло подтверждений, как и объявление «войны» в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. Они провели несколько опасных манёвров и не подчинились требованиям российских пограничников. В результате 24 украинских моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы России.