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Украинцам запретили читать Донцову 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: ТАСС
Госкомитет телевидения и радиовещания Украины добавил еще 26 изданий в список запрещенных книг. В него попали детективы Дарьи Донцовой и детские произведения, в которых обнаружили признаки пропаганды российских силовых структур. Об этом сообщает ТАСС в среду, 12 декабря.
Под запретом также оказались произведения Андрея Максимова, Анны и Сергея Литвиновых, Игоря Осипова и Александра Шевцова.
Комитет запретил ввозить ряд детских книг, объяснив это тем, что в них «пропагандируют силовые структуры страны-агрессора или под видом детских энциклопедий распространяют мифы о сверхдержаве России». Отмечается, что такая литература «популяризируют российское оружие и ее вооруженные силы». В качестве примера было приведено издание «Большая энциклопедия знаний в вопросах и ответах» Владимира Жабцева.
С прошлого года на Украине действует закон, ограничивающий ввоз в страну иностранной продукции антиукраинского содержания. Порядок изъятия книг, выпущенных в России и ввезенных в страну без разрешения, вступил в силу в мае 2017 года.
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