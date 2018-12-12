Антирекорд: за «европейский» газ украинцы отдают последнее

Три года назад Украина отказалась от закупок топлива у России . Теперь платит втридорга за тот же газ, но европейцам. Очевидно, такова цена "национальной гордости", которую Киев навязывает населению исключительно за его же счет.

Это самый что ни на есть хрестоматийный пример, когда нелепая и бездарная политика руководства становится огромной проблемой для страны и всех без исключения ее жителей. Украина поставила своеобразный антирекорд последних лет по закупочным ценам на европейский газ. Европейским он, конечно, называется только потому, что идет из Европы. Происхождение-то у него преимущественно российское. Стоимость буквально зашкаливает: порядка 340 долларов США на тысячу "кубов". И это не предел: рост продолжается. Если бы поставки осуществлялись напрямую из России, цена была бы вдвое меньше.

Ну что ж, такова цена "национальной гордости", которую Киев навязывает населению исключительно за его же счет, отказавшись три года назад от закупок топлива у восточного соседа. Как всегда, и в 2015 году украинские власти ввели людей в заблуждение, растолковав им, что, дескать, в Европе покупать выгодней, дешевле, надежней, да и вообще лучше во всех отношениях. А чтобы последние сомнения тогда отпали, Киев еще и скрыл тот факт, что "Газпром" предлагал очень и очень привлекательные условия.

И ведь что поразительно: несмотря на усилия киевских начальников, торгово-экономические связи двух стран только растут: в цифрах и показателях. Прорастают как трава через асфальт. А потому что этот самый политический "асфальт", которым хотят наглухо закатать отношения России и Украины — очень плохого качества. Типичный контрафакт, дешевая, не имеющая ни малейшего исторического шанса подделка, как и многое другое, исходящее от официального Киева. Компании и частные лица по-прежнему сотрудничают, находя возможность двигаться вперед. А вот с газом такое невозможно, потому что вентиль — в руках украинского государства. И оно решает, у кого покупать. Причем решает так, что потрепанные кошельки простых граждан уже буквально трещат по швам. И не из-за того, что распухают от денег, а из-за отсутствия возможности купить новые.

И ведь мало того, что Киев покупает газ по критически завышенным для экономики и "социалки" ценам, он еще и неукоснительно следует указаниям МВФ . Недавно его стоимость для потребителей, включая домохозяйства, увеличилась на четверть. Некоторые прогнозируют двукратный рост. Лишь бы фонд, имеющий огромный опыт подчинения государств, подкинул в долг еще деньжат. Лишний, ничего не решающий миллиард. А то и пару-тройку сотен миллионов. Причем не на развитие, а на погашение и обслуживание предыдущих долгов.

Но глава государства занят другой проблемой — "вытягиванием" своего ничтожного рейтинга в преддверие выборов. Уж как он только ни изворачивается, пытаясь извлечь максимальные гешефты из провокации в Черном море близ Керченского пролива. Ввел военное положение в ряде областей. Не спасло: замусолившая глаза украинская повестка опять начала уходить на второй план. Теперь, как заявляют в самопровозглашенной ДНР, Киев готовит крупную военную провокацию в Донбассе. И это, увы, встраивается в логику событий.

Информационное прикрытие Порошенко уже обеспечил, назвав в интервью американским — а каким же еще! — журналистам спроектированный в Киеве инцидент около Крыма "войной". Петр Алексеевич явно заигрался. Он повышает ставки и блефует, имея на руках неважные карты. И готов к тому, что сограждане оплатят очередную неудачную партию.