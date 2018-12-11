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Опрос: Тимошенко и Зеленский вновь лидируют в президентском рейтинге 

RT на русском + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский, согласно данным последнего всеукраинского опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии, лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.
Об этом сообщает УНН.
Отмечается, что, согласно опросу, Тимошенко готовы поддержать 21,2% среди тех, кто определился с выбором. Зеленский занимает второе место (14,6%), действующий лидер Украины Пётр Порошенко занимает третью позицию с 11,6%.
По данным опроса, во втором туре Зеленский побеждает своих ближайших оппонентов: Порошенко и Тимошенко.
В сентябре сообщалось, что, согласно результатам опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг», лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.
Как отмечается, готовность проголосовать за Зеленского изъявили 7,8% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко — 6,8%.
RT на русском: последние новости
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