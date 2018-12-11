Опрос: Тимошенко и Зеленский вновь лидируют в президентском рейтинге

Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что, согласно опросу, Тимошенко готовы поддержать 21,2% среди тех, кто определился с выбором. Зеленский занимает второе место (14,6%), действующий лидер Украины Пётр Порошенко занимает третью позицию с 11,6%.

По данным опроса, во втором туре Зеленский побеждает своих ближайших оппонентов: Порошенко и Тимошенко.

В сентябре сообщалось, что, согласно результатам опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг», лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.

Как отмечается, готовность проголосовать за Зеленского изъявили 7,8% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко — 6,8%.