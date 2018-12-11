Опрос, проведённый в прямом эфире телеканала NewsOne, показал, как украинцы восприняли сообщение о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией.
Телезрителям необходимо было ответить на вопрос: «Прекращение действия Договора о дружбе между Украиной и Россией сработает на пользу Украины или на пользу России?».
Отмечается, что за время эфире в голосовании приняли участие 10 188 человек.
93% из них заявили, что от данного решения украинских властей выиграет российская сторона, и лишь 7% выразили обратное мнение.
10 декабря украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора.
Также бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН прокомментировал слова украинского генерала Николая Маломужа о том, что разрыв договора о дружбе с Россией может создать определённые проблемы для Киева.