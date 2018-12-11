Опрос показал, как жители Украины относятся к разрыву договора о дружбе с Россией

Российской Федерацией. Опрос, проведённый в прямом эфире телеканала NewsOne, показал, как украинцы восприняли сообщение о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной

Телезрителям необходимо было ответить на вопрос: «Прекращение действия Договора о дружбе между Украиной и Россией сработает на пользу Украины или на пользу России?».

Отмечается, что за время эфире в голосовании приняли участие 10 188 человек.

93% из них заявили, что от данного решения украинских властей выиграет российская сторона, и лишь 7% выразили обратное мнение.

10 декабря украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора.