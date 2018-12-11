Уволиться, исчезнуть, но не служить. Как живет Украина на военном положении

Военное положение на Украине действует почти две недели, но уже начинает угрожать украинской экономике, считают в Верховной раде . Все это время комиссариаты пытаются отловить на улицах городов нужное количество защитников Родины, а гражданские власти ограничивают продажу алкоголя людям в форме. Как изменилась жизнь украинцев в связи с особым положением — в материале РИА Новости

Поиски "добровольцев"

Военное положение действует с конца ноября в десяти областях Украины: Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской. Особый правовой режим был введен Киевом после задержания российскими пограничниками трех украинских кораблей в Керченском проливе. Вооруженные силы приведены в боевую готовность, объявлены сборы резервистов.

Десятого декабря командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины пообещало, что призванным на сборы будут выплачивать до 30 гривен в день (72 рубля по текущему курсу). Каждому резервисту начислят средний заработок того предприятия, где он трудится.

И хотя министр обороны Украины Степан Полторак заверил, что количество желающих послужить в ВСУ превышает потребность в несколько раз, сотрудникам военкоматов вместе с полицией приходится проводить рейды в поисках "добровольцев" — как резервистов, так и призывников.

Военные комиссариаты жалуются на сложности с вручением повесток.

"Одни уехали на заработки, другие прячутся за спиной у жен и матерей и дверь не открывают", — рассказывали украинскому изданию в одном из военкоматов.

В другом члены призывной комиссии признались, что идут на хитрости: искусственно увеличивают число резервистов, направляя на сборы одних и тех же людей по нескольку раз. Или совершают подлог — завышают число набранных из резерва. Такая практика не возмущает командиров частей — они получают больше вещевого довольствия и питания.

Традиционно сорванным на Украине оказался и осенний призыв. Четвертого декабря активисты в городе Черкассы рассказали о том, что бойцы Национальной гвардии и полицейские останавливают всех молодых людей и отвозят без объяснений в военкомат. В Киеве также сообщают о случаях "отлова" призывников на улицах города. Еще в ноябре (призыв начался до объявления военного положения) военком украинской столицы заявлял о провальном наборе. Призывников, по его словам, приходилось разыскивать и доставлять на сборные пункты, привлекая полицейские наряды.

А представитель командования "Запад" Анатолий Прошин так описывал ситуацию в Ровно:

"Массово не выполняется закон. Мы уже идем на крайние меры".

Впрочем, за разумную плату военкоматы могут и закрыть глаза на неявку. Чем и пользуются не только граждане, но и предприятия, не желающие лишаться сотрудников. В Одесской области, например, районный военком требовал шесть тысяч долларов от главы частного предприятия и двух его подчиненных за помощь в уклонении от мобилизации. При получении взятки его задержали оперативники Службы безопасности Украины

"Мужчины действительно скрываются от призыва, — рассказала РИА Новости Елена из Херсонской области. — Вплоть до того, что многие увольняются с официальных мест работы и исчезают. Никто не хочет служить. Военнообязанных пытаются затянуть в военкоматы под любым предлогом".

С пониманием отнестись к ситуации

Активность развили и далекие от армии чиновники. Так, сразу после введения военного положения сугубо гражданский министр инфраструктуры Владимир Омелян появился на совещании в камуфляжной форме. Его, правда, одернули из Минобороны — попросили ходить в штатском.

В Херсонской области глава Генической райадминистрации Александр Воробьев выразил благодарность Киеву за введение военного положения. И пообещал на время предоставить базы отдыха под размещение там военнослужащих.

"Я не буду слушать те слюни и сопли некоторых руководителей учреждений, которые будут говорить, что они уже запечатали помещения на зимний период", — грозился он.

Мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился не только взять под охрану важные объекты и подготовить систему оповещения населения, но и решил ввести суровые ограничения военного времени. Он предложил всем предприятиям отказаться от продажи алкоголя и спиртосодержащих веществ людям в военной форме.

Аналогичные меры ввели и в поселке Десна Черниговской области по постановлению поселкового совета. Связано это с тем, что из восьми тысяч жителей села три тысячи — военнослужащие. В Десне действует учебный центр Сухопутных войск ВСУ. Инициатором ограничений стал начальник гарнизона.

В городе Сумы власти предупредили, что возможны перебои в работе общественного транспорта. Автобусы могут быть сняты с маршрутов, чтобы доставить военных к местам развертывания. Жителей попросили с пониманием отнестись к ситуации.

"К Пете привыкли"

Но на обывателях военное положение не сказывается, уверяет в разговоре с РИА Новости одесский блогер Леонил Доливо:

"Это фикция. Работают магазины. Ночные клубы. Нет впечатления, что кто-то на кого-то нападет".

По его словам, большую часть горожан обеспокоило лишь изменение курса гривны по отношению к доллару.

Доливо соглашается с тем, что особый правовой режим — это часть политических игр:

"Повод (для президента Украины Петра Порошенко. — Прим. ред.) удержаться у власти любым путем. Дальше он инициирует какую-нибудь провокацию и продлит военное положение".

На вопрос о народной поддержке Порошенко одессит отвечает:

"Большая часть населения его ненавидит, но боится, что другой может быть хуже Пэти (прозвище президента. — Прим. ред). А к этому самому Пэте более-менее привыкли".

Положение дел при постмайданном правительстве в целом и при военном положении в частности блогер описывает с помощью анекдота:

"По одесской улице громыхает трамвай и вдруг неожиданно останавливается. Из-под него валит дым, водитель идет посмотреть, в чем причина. Из раскрытого окна звучит голос: "Ну что, "Слава Украине" или едем дальше?"

Как рассказала РИА Новости жительница Херсона Елена, полиция предупреждала о появлении мародеров в военной форме.

"Но эти слухи не подтвердились, так же, как и слухи об изъятии имущества. А в первые дни после введения военного положения наблюдалась легкая паника по закупке продуктов, сметали с полок сахар, муку, макароны. Сейчас успокоились".

Вместе с тем, по словам бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко, в Херсонской области, в отличие от областного центра,

"военнослужащие бесчинствуют, пугают народ и отбирают алкоголь".

В некоем поселке на границе с Крымом в хате "поживились": забрали десять литров самогона, трех живых гусей, десять банок тушенки, пять литров вина, два матраса, две подушки, две с половиной тысячи гривен. Других деталей произошедшего депутат не привел.