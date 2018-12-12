Украина создала комиссию по подготовке претензии к РФ

Украина создала комиссию по подготовке претензии к России «за вооруженную агрессию»

Украинское правительство создало межведомственную комиссию по вопросам обобщения правовой позиции государства и подготовке консолидированной претензии к России по реализации ее международно-правовой ответственности "за вооруженную агрессию" против Украины . Соответствующее решение принял в среду на заседании кабинет министров без обсуждения.

Комиссию возглавила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, ее заместителями стали замминистра по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и замглавы МИД . В составе комиссии — заместители ряда министерств и заместители глав профильных центральных органов исполнительной власти.

Создать такой межведомственный орган распорядился президент Украины Петр Порошенко

Перед комиссией стоит задача координировать действия органов исполнительной власти при обобщении правовой позиции государства "по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ и подготовке консолидированной претензии Украины к России по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины". Новому органу предстоит обобщить правовую позицию, проанализировать соблюдение прав и свобод граждан на неподконтрольных территориях и подготовить консолидированную претензию к России.

Ранее Порошенко заявлял, что Киев намерен предъявить РФ "консолидированные претензии" и потребовать компенсации за ущерб, нанесенный в Донбассе. Он заявил, что рассчитывает на эффективную защиту национальных интересов специально созданным органом благодаря особому статусу и специальным функциям.