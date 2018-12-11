В Киеве призвали инопланетян уничтожить Крымский мост

Депутат Верховной рады Украины от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук выразил надежду на то, что инопланетяне разрушат Крымский мост. Об этом он заявил в эфире ObozTV.
Парламентарий назвал мост, связывающий полуостров с материковой частью РФ, «вражеской транспортной инфраструктурой» и «вратами ада» и призвал различные силы — вплоть до внеземных — его «уничтожить».
Мосийчук славится абсурдными антироссийскими заявлениями. Например, совсем недавно депутат «пригрозил» нашей стране оккупацией, призывы к уничтожению Крымского моста звучат из его уст также не впервые. В Совфеде утверждения Мосийчука восприняли скептически.