В Киеве призвали инопланетян уничтожить Крымский мост

В Раде призвали инопланетян на «уничтожение» Крымского моста

Депутат Верховной рады Украины от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук выразил надежду на то, что инопланетяне разрушат Крымский мост. Об этом он заявил в эфире ObozTV.

Парламентарий назвал мост, связывающий полуостров с материковой частью РФ, «вражеской транспортной инфраструктурой» и «вратами ада» и призвал различные силы — вплоть до внеземных — его «уничтожить».