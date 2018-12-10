В Киеве поставили ультиматум Константинополю

Глава Киевского патриархата поставил ультиматум Константинополю

Лидер непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что его сторонники могут сорвать «объединительный собор» раскольнических церквей, если Константинопольский патриархат не примет их условия.

«Киевский патриархат является самой большой церковью. И от нас зависит, примем ли мы то, что от нас будут требовать, или не примем. Если это будет полезно нам — то мы примем. Если это будет не полезно нам, ни государству, ни церкви, то мы просто не проголосуем, отвергнем», — передает его слова ТСН.

Филарет заявил, что архиереи не примут требований Вселенского патриархата относительно процедуры. По его словам, есть два крупных разногласия: Киевский патриархат за то, чтобы собор был исключительно архиерейским, а в Стамбуле настаивают, чтобы он прошел при участии рядовых священников и верующих; также в Киевском патриархате призывают к открытому голосованию во время выборов главы церкви, а Константинополь за тайные выборы.

Ранее стало известно, что Филарет намерен взять под контроль «объединительный собор», который должен собраться в Киеве 15 декабря.

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