Херсонская феодальная республика. Хроника неомахновщины

Введение военного положения в десяти областях Украины удивительным образом совпадает с картой очень неблагополучных регионов, где контроль центра отсутствует. Херсонщина самоорганизовалась и ликвидировала власть Киева

«Это самый настоящий, махровый феодализм и круговая порука. Это если совсем коротко о ситуации в Херсоне. Ни одно военное положение не спасает от спайки политиков с нелегальным бизнесом, бывших с новыми, криминальных авторитетов с правоохранительными органами».

Прозрение вождей Евромайдана

Это оценка южной области Украины, сделанная тем человеком, который является провокатором №1, — Мустафой Найемом . Тем самым, кто и толкал страну к катастрофе, прямым агентом влияния США . Он растерян, обескуражен и расстроен. А вот мнение еще одного «комиссара» киевского режима: Борислава Березы, он же гражданин Израиля Борух Бляхер.

«От контрабанды до сепаров, от наркотрафика до глобальной коррупции, от спайки власти с криминалом до вырубки леса, от сотрудничества с оккупационными властями Крыма до влияния беглых регионалов на регион. Есть все признаки угрозы потери национальной государственности».

Эти цитаты подаются в сильно отредактированном виде, поскольку изначально они содержали 80% причитаний и демагогии. Но самое главное, что должно заинтересовать, — это полная невозможность Киева хоть чем-то управлять в отдаленных от Киева регионах. Тем более русских, население которых принимало широкое участие в восстании 2014 года, вошедшем в историю под названием «Русская весна».

Война, контрабанда и наркотики

Херсонская область уникальна своим географическим положением. Это — сердце Новороссии. Здесь плодородные земли, производящие продукцию сельского хозяйства, которая красовалась на прилавках всей европейской части бывшего СССР, включая Россию Белоруссию и Прибалтику. Здесь уникальный для торговли и туризма перекресток. Именно через Херсонщину ехали в Крым сезонные отдыхающие и продукция из Крыма. Здесь собственные курорты на Черном и Азовском морях. Здесь порты двух морей и Днепра. Сотни островов, лиманов, заток и протоков, где охотничьи и рыбные угодья. От горизонта до горизонта — пейзаж, который изображен на национальном флаге Украины.

И во всей этой благодати ныне — нищета, криминал, сокращение населения, теперь война и военное положение. Для того, чтобы понять всю глубину катастрофы, нужно представить себе, что напротив всех позиций, делающих Херсонщину раем на земле, нужно через черточку обозначать позиции «темной стороны».

Рыбное и охотничье хозяйства — браконьерство и крыша в виде полиции и местных властей. В сельском хозяйстве — это банды мародеров, под угрозой расправы с местными жителями снимающие созревший урожай. А также центр производства марихуаны и опийного мака. Порты и транзит — здесь контрабанда в связке с таможней и пограничниками. Сфера туризма — рэкет образца 90-х годов. Война и близость фронта — торговля оружием и бандитизм. И лютая ненависть к тем, кто задавил «Русскую весну» и насадил режим украинской оккупации. Ситуация в таком регионе не может быть хорошей.

Негорьковские персонажи

Ситуация настолько безвыходна и безнадежна для Киева, что решить ее можно только прикрыв. Поэтому это делают на уровне СМИ. Там жуткую общую картину фрагментируют на мелкие, почти бытовые колонки криминальной хроники, которые теряются в круглосуточном информационном потоке. Вот одна из этих мелких заметок.

Из Херсона вышли буксирный катер с лихтером на прицепе, принадлежащие «Украинскому Дунайскому пароходству». Они попали в шторм у Тендровской косы, подали сигнал бедствия. Экипаж катера был спасен. А пограничники нашли в лихтере контрабандный груз: пять миллионов пачек сигарет, произведенных в Крыму. Дело было в конце ноября 2018 года.

Ничего особенного в этой заметке нет. Если не знать, что в июле этот же лихтер уже задерживался за то же самое. Суд снял арест, а моряки продолжили работу. Экипаж прекрасно знает, чем занимается, поэтому во время навигации отключает транспондер, позволяющий определить местонахождение катера.

Но моряки лишь делают свою работу. Тех самых отчаянных контрабандистов из книг Максима Горького больше нет. Есть криминальный авторитет по кличке Кисель из Одессы, который работал на пару с крымским бандитом Мишаней Косым. Последний был убит в 2015 году. Свято место пусто не бывает. Но обслуживает контрабанду из Крыма только украинский флот «Дунайского пароходства».

«Марья Ивановна» и другие наркотики

После государственного переворота в 2014 году производителей марихуаны и опиатов из мака перестало что-либо сдерживать, и Херсонская область превратилась в европейский центр производства наркотиков.

«У нас появилась новая страна, которая организует наркотрафик, — это Украина, к сожалению», — заявил во вторник, 4 декабря, заместитель главы МИД России Игорь Зубов.

Херсонская область — среди всеукраинских лидеров по выращиванию каннабиса и опийного мака. Но есть нюансы. Этот рынок на Украине лихорадит в предвкушении легализации марихуаны. Почему-то пик этих ожиданий пришелся на лето нынешнего года.

Масштабы чудовищны. В области, где власть Киева отсутствует в принципе, выращиванием «травы» занимаются в каждом частном доме. Аналитику и статистику публиковать просто боятся, настолько этот бизнес сросся с властями. А в качестве отчетов СБУ публикует филькину грамоту о случаях с задержанием ничтожных количеств наркотика, которого не хватит даже на статью «хранение».

Удобное военное положение

Оно коснулось и Херсонской области, как граничащей с регионом Южного Федерального округа России и имеющей выход в Азовское и Черное моря. Местные жители сразу же оценили заботу о национальной безопасности страны ёмким словом «фуфло». А на самом деле ожидается серьезный прессинг на частный бизнес и его хозяев. Советуют присмотреться внимательнее, где именно будут размещать резервистов и «добровольцев». Именно там будут ожидать набегов.

«В Геническом районе я размещу столько военных, сколько будет необходимо. Все базы отдыха. И я не буду слушать те слюни и сопли некоторых руководителей заведений, которые будут рассказывать, что они якобы запечатали все учреждения на зимнее время. Распечатаем и запечатаем кого нужно и куда нужно», — пообещал скандально известный глава местной администрации Александр Воробьев.

Последний известен как человек, которого небезосновательно подозревают в том, что под маской клоуна он прячет истинное лицо очень хитрого делового человека, который напрямую работает с Крымом. Особенно в зимний сезон, поскольку между двумя регионами есть газовая ветка, которая не раз выручала жителей Геническа от замерзания. По состоянию на сегодня отопительный сезон в Херсоне еще не начался.

Гуляй Поле-2

Это далеко не все проблемы Херсонской области. Лишь самые яркие и связанные с последними событиями. Есть и перманентные. Каховское водохранилище, в котором разводят рыбу, систематически загрязняется. На грани катастрофы ситуация возле города Борислава, где ежегодно сбрасывают 150-180 тыс. кубометров неочищенных сточных вод. В область свозят токсичный мусор: непригодные химикаты, используемые в сельском хозяйстве. Сейчас их в области почти 2000 тонн, и все — бесхозные. Пестициды не вывозятся и не утилизируются с 2014 года.

Плодородные почвы Херсонщины из-за дикой и варварской эксплуатации деградируют. С 2014 года севосмен не соблюдается, а предпочтение отдается культурам, истощающим почвы. В этом контексте самой драматической выглядит ситуация с лесами, общая площадь которых составляет немногим более 4% от общей площади Херсонщины. Леса сбривают, как бритвой под ноль, древесину везут в ЕС . А криминальные, коррумпированные власти это крышуют. И, увы — на самом последнем месте в списке также оказавшиеся в катастрофической ситуации местные жители.

Брошенные Киевом на произвол судьбы, которым на Новый год подарили военное положение.