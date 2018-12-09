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Военное положение обойдётся Киеву в миллиарды долларов 

News.ru + ещё 6 5 часов назад
Украинская экономика потеряет миллиарды долларов из-за введения военного положения в стране, уверен депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Владимир Гусак.
По словам парламентария, экономика страны сильно зависит от экспорта, а продаёт Украина, как правило, полуфабрикаты, передаёт РИА Новости.
«Полуфабрикаты наши покупают другие компании, и эти компании работают по регламентам и протоколам. Во всех регламентах и протоколах, как правило, запрещена купля-продажа продукции в странах с военным положением. Очень много предприятий просто не смогут сейчас заключить контракты», — пояснил Гусак.
Ранее News.ru писал про обещания МВФ оказать Украине финансовую помощь в случае введения особого положения на территории страны. В организации заявили, что у фонда нет «формальных юридических запретов, которые бы препятствовали продолжению сотрудничества».
Указ о введении особого положения в 10 областях подписал президент Украины Пётр Порошенко. Распоряжение вступило в силу 26 ноября 2018 года. По заверению Верховной рады, мера вызвана ситуацией в Керченском проливе.
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