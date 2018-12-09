Украина должна выплатить около $12 млрд по внешнему долгу в течение двух лет

В ближайшие два года Украина должна будет выплатить около $12 млрд, включая проценты, по внешнему государственному долгу. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий. По оценке главы регулятора, новое соглашение между Киевом и МВФ вполне обоснованно. Как заявил RT бывший премьер-министр Украины Николай Азаров , украинская экономика сейчас полностью полагается на помощь МВФ, который, в свою очередь, обслуживает интересы Вашингтона. Эксперты указывают, что Украина находится в состоянии технического дефолта. В пятницу, 7 декабря, Пётр Порошенко подписал проект нацбюджета, который некоторые депутаты Верховной рады назвали «антисоциальным» и заточенным под международного кредитора.

В ближайшие два года Киев потратит по меньшей мере $12 млрд на погашение внешних долгов. Об этом заявил глава Национального банка страны Яков Смолий. По его словам, 2019-й год является критически важным для Украины из-за проведения президентских и парламентских выборов, а также потому, что «накладывается график существенных платежей» по внешним долговым обязательствам.

«В 2019—2020 гг. Украина должна выплатить по внешнему госдолгу около $12 млрд, включая процентные платежи», — сказал он в интервью VOX Ukraine.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман указывал, что порядка трети национального бюджета в 2019 году пойдёт на выплату по займам. Подобная ситуация, по его словам, является катастрофичной. Наряду с этим в Минфине сумму, которую планируется направить на погашение долгов, называли «действительно беспрецедентной».

В ноябре RT рассказал о том, как изменилась Украина за пять лет после «майдана». В частности, снизились средние показатели зарплат и пенсий — в 2013-м цифры были на отметке $370 и $186, а спустя пять лет снизились до $271 и $98. Кроме того, на момент «майдана» внешний долг Украины составлял $37,5 млрд, но к 2018 году показатель вырос до $47,5 млрд

Кроме того, председатель НБУ Яков Смолий считает экономически обоснованным заключение с Международным валютным фондом (МВФ) новой программы по кредитованию, поскольку Украина не имеет доступа к другим каналам финансирования. Между тем Смолий не раскрыл детали возможных требований кредитора к Киеву и выразил надежду на то, что совет директоров МВФ примет своё решение до конца 2018 года.

«Мы ожидаем, что совет директоров МВФ рассмотрит вопрос сотрудничества с Украиной до католического Рождества (25 декабря. — RT)», — заявил он.

Отметим, что предварительным условием рассмотрения новой программы поддержки Украины являлось утверждение госбюджета на 2019 год. Соответствующий закон был подписан президентом Украины Петром Порошенко в пятницу, 7 декабря.

Глава парламентской фракции «Самопомощь» Олег Березюк прямо указывал, что документ составлен в расчёте на получение очередного транша от МВФ. При этом в в сессионном зале Верховной рады во время принятия законопроекта «стоял сильный запах перегара». Об этом заявлял депутат Юрий Левченко и источник RT в «Народном фронте».

Представители партий «Батькивщина» и «Самопомощь» указывали на антисоциальный характер бюджета. По мнению некоторых депутатов, Рада «пляшет под дудку кредитора».

«Киев финансово недееспособен без внешней помощи»

Совершенно очевидно, что Киев не сможет погасить внешние долги без помощи МВФ. Об этом в беседе с RT заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его мнению, ситуация достаточно критическая.

«Это реальные цифры, которые вытекают из того, что кредиты МВФ занимались в 2014—2015 годах, они были пятилетние, четырёхлетние, целый ряд других кредитов, которые необходимо возвращать. С точки зрения способности Киева возвратить их — всё зависит от того, насколько МВФ обеспечит финансирование, то есть новое кредитование, а по сути дела перекредитование, для возврата этих кредитов», — подчеркнул он.

Экс-премьер также назвал МВФ филиалом Государственного департамента США . По его мнению, кредитор действует так, как этого хотят в Вашингтоне.

«МВФ не останавливает ни провокации киевские в Азовском море, ни военное положение, ни военные конфликты, ни нарушение устава собственного МВФ, который запрещает кредитовать страны, отказавшиеся платить по суверенным обязательствам. Ничего МВФ не останавливает, потому что это политизированная организация», — пояснил Азаров.

Комментируя инцидент в Керченском проливе, экс-глава украинского кабмина отметил, что провокация является «многоцелевой программой», главная задача которой помочь украинскому лидеру Петру Порошенко, несмотря на экономические и другие сложности в стране, удержаться у власти за счёт «нагнетания истерии» перед якобы российской агрессией.

«За эти 4,5 года немного начал затухать градус ненависти, агрессии, потому что срабатывали пустые холодильники, холод в квартирах. Народ начал постепенно от этой мысли отходить. А вот, пожалуйста, обстреляли наши корабли… Это всё нагнетается, это же действует на обывателя», — подчеркнул Азаров.

Директор киевского Института трансформации общества, профессор Национальной академии управления Олег Соскин также отметил, что в МВФ не должны предоставлять займы стране, которая находится в режиме военного положения, а также в преддверии выборов.

«Если брать относительно валового внутреннего продукта годового, то это где-то в районе 10% ВВП надо выплатить будет в следующем году. Вообще это неподъёмно, потому что страна участвует ещё в боевом столкновении на востоке. Там тоже где-то порядка 10% ВВП тратится. То есть уже 20%. Плюс есть ещё так называемый внутренний долг. Надо не забывать про него, почему же мы только по внешним долгам говорим? Надо же и внутренний будет выплачивать. Тем более, что большая его часть в свободно конвертируемой валюте», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Смолий промолчал о всём государственном долге Украины — внутренний, внешний и гарантированный уже составляет порядка $80 млрд