Порошенко призвал Запад «наказать» Россию

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Порошенко призвал США и Европу закрыть порты для российских судов 

Газета.Ru 33 минуты назад
Президент Украины Петр Порошенко в интервью Fox News заявил о том, что США и Европа должны закрыть свои порты для российских судов. Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на его пресс-службу.
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Он подчеркнул, такая мера должна быть принята после инцидента в Керченском проливе.
"В этой ситуации российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты", — сказал Порошенко.
По его словам, блокада Азовского моря, которую якобы осуществляет Россия, несет серьезные экономические последствия.
"Мы не можем это воспринять — ни мы, ни Европейский Союз", — заключил Порошенко.
Ранее в ФСБ России завили об отсутствии блокады украинских судов.
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