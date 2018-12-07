В отношении россиян к Украине наступили тревожные перемены

Свежие опросы российского общественного мнения принесли очень нехорошие результаты. И дело вовсе не в том, что 44 процента опрошенных видят реальную угрозу масштабной войны между Россией и Украины — есть гораздо более тревожные цифры. И они прямо касаются отношений между людьми, живущими в наших странах.

Пока в Киеве рвут вводят военное положение, пытаются порвать церковное единство с Россией, рвут договор о дружбе и призывают Запад к новым санкциям против Москвы, в нашей стране наблюдают за происходящим у соседей с горьким чувством и беспокойством. Как показал свежий опрос Фонда общественного мнения, почти половина (44 процента) наших граждан видит реальную угрозу большой войны между Россией и Украиной. Правда две трети из них оценивает ее вероятность как низкую, и лишь треть как высокую. Ровно такое же количество (45 процентов) не видит угрозы войны двух стран.

Но не эти цифры заслуживают внимания. С войной, на самом деле, все ясно — ее не будет. И вовсе не потому, что не с кем воевать с той стороны. А потому, что даже киевская власть на самом деле больше всего на свете боится по-настоящему спровоцировать Россию. И, самое главное — как Кремль в частности, так и русские в целом, никогда не допустят, чтобы две части одного народа убивали друг друга на радость нашим общим врагам.

При этом тревожное настроение российского общественного мнения связано как с приходящими с Украины новостями (сначала инцидентом с катерами, а потом и введением военного положения), так и с общим тоном обсуждения происходящего в российских СМИ.

И вот тут начинается самое тревожное. Потому что одно дело сиюминутная оценка вероятности все равно невероятной войны, и совсем другое — серьезные и долгосрочные изменения в отношении русских к Украине. А они происходят.

Дело не в том, что Украина стала главной темой телевизионных ток-шоу и вообще занимает очень большое место в публикациях СМИ. Пресса и телевидение уделяют ей столько внимания по одной простой причине: это смотрят и об этом читают. А медиа поклоняются только одному золотому тельцу — рейтингу. И то, что люди смотрят и читают про все, связанное с Украиной, лишь подтверждает то, что «украинская проблема» является главной проблемой для русского народа. Не внешнеполитической — а внутренней проблемой русского народа как такового. Тем, что по настоящему его волнует и беспокоит.

Потому что русские понимают, что мы один народ, и жили, и будем жить в одном государстве. И с происходящим сейчас на Украине по своей значимости для нас не может сравнится никакая другая, даже самая острая проблема.

Русские переживают за Украину — не за государство, а за людей, живущих там — как за самих себя.

Только при таком отношении мы добьемся восстановления единой ткани русского мира. Вопреки всем попыткам нынешней русофобской «украинской элиты» оторвать случайно доставшееся им в управление население западной части русского мира в анти-москалей и россиефобов.

Не просто братское, а «как к самому себе» отношение — вот главный залог будущего воссоединения. И нам нельзя его потерять — тем более, что как показывает последний опрос ФОМ, как раз тут происходят очень негативные изменения.

Число тех, кто негативно относится к Украине, достигло 34 процентов — и это максимум за все 17 лет исследований. Тех, кто хорошо относится к Украине, всего на 3 процента больше — и эти 37 процентов худший показатель за последние десять лет. Меньше симпатизирующих Украине россиян было лишь в январе 2009 года, в разгар «газовой войны». Тогда же, кстати, был зафиксирован и предыдущий максимум негативного отношения — 32 процента.

Это очень тревожная тенденция. Четыре года назад, уже после Крыма и Донбасса, к Украине хорошо относились 57 процентов — а сейчас чуть больше трети. Еще хуже то, из чего складываются эти цифры. Если посмотреть на разбивку по возрастам, то выяснится, что среди молодых (18-30 лет) доля тех, кто негативно относится к Украине, достигает 53 процентов, то есть почти на 20 процентов больше чем среди всех опрошенных в целом. Хорошо относятся 30 — не сильно меньше, чем в среднем — но вот количество негативно относящихся не может не тревожить. Да и в средней возрастной категории (31-45 лет) доля тех, кто негативно настроен к Украине на 10 процентов выше средней — таковых 44.

То есть получается, что чем младше гражданин России, тем хуже он относится к Украине. И это очень опасная и неправильная, вредная для русского народа тенденция.

Кто виноват в ней? В первую очередь наши СМИ — в погоне за рейтингом доводящие накал страстей на украинской теме до максимума, выпуская на сцену и стравливая между собой истериков (причем с обеих сторон), нагнетая и спекулируя, пугая и преувеличивая.

В результате начинается разделение на «мы» и «они». Причем не на Украине, где на наших глазах осуществляется масштабнейшая попытка переделки русских в антирусских, а у нас, в России. Точнее — Российской Федерации, которая является хотя и основой и фундаментом, но все же всего лишь частью России исторической.

Было бы еще полбеды, если бы негативное отношение к Украине означало бы просто недоверие к государству Украина. Но увы, молодое поколение граждан РФ, выросших уже в постсоветскую эпоху, скорее всего просто ставит знак равенства между государством и народом.

И если такая тенденция роста негативного настроения продолжится, то следующее поколение, те, кто сейчас еще ходит в школу, будут относится к Украине еще хуже. Воспринимать ее как чужую, а то и враждебную страну, а ее население как врагов русского народа.

Иначе говоря — тем самым мы сами поможем расколу, то есть достижению того результата, о котором мечтают настоящие враги русских. Особенно на Украине. Всех русских, вне зависимости от того, как мы себя называем — русскими, великороссами, малороссами или украинцами.