Советник Порошенко возмутил русским языком в эфире

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук и обвинил в неуважении к украинской нации советника президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова за то, что в эфире передачи «Народ против» на канале Zik он говорил на русском языке, сообщает РИА Новости.
При этом нардеп напомнил ему в ходе дебатов предвыборный лозунг Порошенко «Армия. Язык. Вера».
В итоге Бирюкова упрекнули в том, что он «подставляет шефа», который именно этот лозунг активно продвигает.
Выступления политиков на русском языке в стране не приветствуются. Здесь также под запретом некоторая печатная продукция из России, это более 200 книг.