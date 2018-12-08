Советник Порошенко возмутил русским языком в эфире

Советника Порошенко обвинили в неуважении из-за русского языка в эфире

При этом нардеп напомнил ему в ходе дебатов предвыборный лозунг Порошенко «Армия. Язык. Вера».

В итоге Бирюкова упрекнули в том, что он «подставляет шефа», который именно этот лозунг активно продвигает.

Выступления политиков на русском языке в стране не приветствуются. Здесь также под запретом некоторая печатная продукция из России, это более 200 книг.