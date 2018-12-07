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Депутаты Верховной рады подрались в прямом эфире 

РИА Новости + ещё 2 21 минуту назад
Фото: ТАСС
Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна и внефракционный депутат Юрий Левченко подрались в прямом эфире парламентского телеканала "Рада", запись инцидента опубликована на YouTube.
Конфликт возник после заявления Барны о том, что тем депутатам, которые не участвовали в операции в Донбассе и не были мобилизованы, нельзя высказываться о введении военного положении и бюджете страны.
Левченко, в свою очередь, назвал Барну "прислужником олигархата", а также заявил, что тот "показал свой уровень, как человек, который пьяным врезается в трамвай в Киеве".
После словесной перепалки депутат из "Блока Петра Порошенко" подошел к оппоненту, ударил его, после чего уронил соперника на пол и вышел из студии.
Ранее заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в прямом эфире политического ток-шоу "Народ против" телеканала ZIK напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева.
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