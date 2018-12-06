Рада предложила вернуть Бандере звание героя Украины

Депутаты фракций Верховной рады «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» создали законопроект о возвращении звания героя Украины лидеру националистов Степану Бандере, передает РИА «Новости»

Степан Бандера возглавлял организацию ОУН-УПА (организация запрещена в России ). Организация признана на территории России экстремистской, ее деятельность запрещена.

Приверженность нынешних украинских властей деятельности экстремистов и радикальных националистов стоила Киеву добрососедских отношений с Польшей

Так, двумя месяцами ранее Варшава выразила возмущение высказыванием посла Украины в Польше Андрея Дещицы о том, что полякам будет позволено проводить поисковые и эксгумационные работы на украинской территории только в том случае, если Варшава начнет восстанавливать разрушенные памятники националистам.

«В Варшаве заявления посла вызывают отвращение. Это оценка не только руководства МИД, но и польского правительства», — указали в правительстве Польши.

Отмечалось, что в Варшаве нарастает разочарование в связи с оценкой Киевом некоторых исторических событий. Польские власти считают, что Дещица перешел черту, ведь дипломаты не разговаривают на языке шантажа.

В том же месяце бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» жестко раскритиковал председателя Верховной рады Андрей Парубия за слова о том, что Адольф Гитлер был «самым большим демократом».

«Наша страна давно пробила дно и перешла черту международных приличий по всем скандалам, позору, после которых в любой стране было бы не только моральное осуждение, повлекшее отставку, но и уголовное преследование», — констатировал Червоненко.

По словам экс-министра, безнаказанность за такие высказывания является прямым следствием героизации фашизма, в частности, деятельности дивизии СС «Галичина», передает ФАН.

Заявление нардеп Рады сделал тремя днями ранее в студии ток-шоу «Свобода слова» на украинском телевидении. Комментируя возможность принятия на Украине закона о референдумах, парламентарий признался, что сам является «огромным сторонником прямой демократии», и далее привел пример «демократии» из истории.

«Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах», — сказал украинский депутат.

Председатель украинского парламента пояснил, что «изучал прямую демократию на научном уровне», и призвал не забывать вклад Гитлера в ее развитие.

«Мы это должны также помнить. В 30-е годы это был один из ключевых способов, в том числе манипуляции», — подчеркнул Парубий.

В апреле нынешнего года депутат Львовского городского Марьяна Батюк на своей странице в соцсетях поздравила фюрера с днем рождения. А консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец не только назвал фашизм «почетным» делом, но и представил свою версию флага Украины со свастикой.

В августе нынешнего года украинская писательница Лариса Ницой, известная своей антироссийской позицией, возмутилась тем, что дети не знают, кто такой Степан Бандера. В эфире телеканала ZIK она рассказала, что работала в летнем лагере в Закарпатье, куда приехали дети из украинских регионов.

Писательница разучивала с ребятами песни из «репертуара» Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), а также проводила викторины на знание «героев националистов». В одном из куплетов упоминается имя Степана Бандеры, и Ницой спросила у детей, кто он такой.

«Из 60 детей только двое знали, кто такой Бандера. Ответ детей: «Бандера — это тот, кто играет на бандере», — рассказала писательница.

Экс-премьер Украины Николай Азаров , комментируя высказывание Ницой, заявил, что необходимо прекратить разговоры о писательнице.

«Чем меньше мы будем упоминать фамилию этого недостойного человека, тем лучше. Я могу сказать только одно: последние четыре с половиной года киевский режим искажает историческую правду и формирует у населения, прежде всего, у детей, некое «новое мышление», популяризирующее радикальный национализм», — сказал политик.

В июле сообщалось, что в Житомирской области решили объявить 2019 год годом Бандеры.

Об этом сообщалось на сайте областного совета. Отмечалось, что решение приурочено к 110-летию со дня рождения Бандеры, которое будет отмечаться 1 января 2019 года, в облсовете планируют разработать соответствующий план праздничных мероприятий. Кроме того, будет рассмотрена возможность установки памятника политическому деятелю.

В начале нынешнего года в Киеве прошло факельное шествие по случаю 109-й годовщины рождения Степана Бандеры. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее назвал прошедший на Украине бандеровский марш цинизмом, передает НСН.

Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая назвала произошедшее поминками по Украине.