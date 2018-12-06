На Украине могут вернуть звание героя страны лидеру националистов Степану Бандере, возглавлявшему экстремистскую организацию ОУН-УПА. Соответствующий законопроект создали депутаты фракций Верховной рады «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт». В начале нынешнего года в Киеве прошло факельное шествие по случаю 109-й годовщины рождения Степана Бандеры. Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая назвала произошедшее поминками по Украине.
Депутаты фракций Верховной рады «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» создали законопроект о возвращении звания героя Украины лидеру националистов Степану Бандере, передает РИА «Новости».
Степан Бандера возглавлял организацию ОУН-УПА (организация запрещена в России). Организация признана на территории России экстремистской, ее деятельность запрещена.
Приверженность нынешних украинских властей деятельности экстремистов и радикальных националистов стоила Киеву добрососедских отношений с Польшей.
Так, двумя месяцами ранее Варшава выразила возмущение высказыванием посла Украины в Польше Андрея Дещицы о том, что полякам будет позволено проводить поисковые и эксгумационные работы на украинской территории только в том случае, если Варшава начнет восстанавливать разрушенные памятники националистам.
«В Варшаве заявления посла вызывают отвращение. Это оценка не только руководства МИД, но и польского правительства», — указали в правительстве Польши.
Отмечалось, что в Варшаве нарастает разочарование в связи с оценкой Киевом некоторых исторических событий. Польские власти считают, что Дещица перешел черту, ведь дипломаты не разговаривают на языке шантажа.
В том же месяце бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» жестко раскритиковал председателя Верховной рады Андрей Парубия за слова о том, что Адольф Гитлер был «самым большим демократом».
«Наша страна давно пробила дно и перешла черту международных приличий по всем скандалам, позору, после которых в любой стране было бы не только моральное осуждение, повлекшее отставку, но и уголовное преследование», — констатировал Червоненко.
По словам экс-министра, безнаказанность за такие высказывания является прямым следствием героизации фашизма, в частности, деятельности дивизии СС «Галичина», передает ФАН.
Заявление нардеп Рады сделал тремя днями ранее в студии ток-шоу «Свобода слова» на украинском телевидении. Комментируя возможность принятия на Украине закона о референдумах, парламентарий признался, что сам является «огромным сторонником прямой демократии», и далее привел пример «демократии» из истории.
«Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах», — сказал украинский депутат.
Председатель украинского парламента пояснил, что «изучал прямую демократию на научном уровне», и призвал не забывать вклад Гитлера в ее развитие.
«Мы это должны также помнить. В 30-е годы это был один из ключевых способов, в том числе манипуляции», — подчеркнул Парубий.
В апреле нынешнего года депутат Львовского городского Марьяна Батюк на своей странице в соцсетях поздравила фюрера с днем рождения. А консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец не только назвал фашизм «почетным» делом, но и представил свою версию флага Украины со свастикой.
В августе нынешнего года украинская писательница Лариса Ницой, известная своей антироссийской позицией, возмутилась тем, что дети не знают, кто такой Степан Бандера. В эфире телеканала ZIK она рассказала, что работала в летнем лагере в Закарпатье, куда приехали дети из украинских регионов.
Писательница разучивала с ребятами песни из «репертуара» Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), а также проводила викторины на знание «героев националистов». В одном из куплетов упоминается имя Степана Бандеры, и Ницой спросила у детей, кто он такой.
«Из 60 детей только двое знали, кто такой Бандера. Ответ детей: «Бандера — это тот, кто играет на бандере», — рассказала писательница.
Экс-премьер Украины Николай Азаров, комментируя высказывание Ницой, заявил, что необходимо прекратить разговоры о писательнице.
«Чем меньше мы будем упоминать фамилию этого недостойного человека, тем лучше. Я могу сказать только одно: последние четыре с половиной года киевский режим искажает историческую правду и формирует у населения, прежде всего, у детей, некое «новое мышление», популяризирующее радикальный национализм», — сказал политик.
В июле сообщалось, что в Житомирской области решили объявить 2019 год годом Бандеры.
Об этом сообщалось на сайте областного совета. Отмечалось, что решение приурочено к 110-летию со дня рождения Бандеры, которое будет отмечаться 1 января 2019 года, в облсовете планируют разработать соответствующий план праздничных мероприятий. Кроме того, будет рассмотрена возможность установки памятника политическому деятелю.
В начале нынешнего года в Киеве прошло факельное шествие по случаю 109-й годовщины рождения Степана Бандеры. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее назвал прошедший на Украине бандеровский марш цинизмом, передает НСН.
Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая назвала произошедшее поминками по Украине.
«Настойчивое вживление в сознание молодого поколения гена Бандеры, действительно, зловеще и, к сожалению, формирует еще более удручающие перспективы для украинского народа, чем сегодня», — заявила депутат.