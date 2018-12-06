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Деньги на первый спутник Украины вывели в офшор на Сейшелы 

News.ru 30 минут назад
Фото: Reuters
Бывший внештатный советник гендиректора Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) задержана по подозрению в растрате средств на так и не запущенный спутник «Лыбидь». Более $8 млн «осели» на счетах подконтрольной ей фирмы на Сейшелах.
Первый украинский геостационарный спутник «Лыбидь» был главной частью программы по запуску Национальной системы спутниковой связи. Запуск спутника на ракете-носителе «Зенит» был запланирован ещё на 2011 год, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.
На систему спутниковой связи было выделено почти $300 млн К выполнению проекта, кроме украинских компаний, были привлечены также канадские и российские. Одной из причин задержек с запуском спутника «Лыбидь» стали финансовые проблемы украинского предприятия «Южмаш», отвечающего за изготовление ракеты «Зенит».
Следствие настаивает, что бывший советник главы ГКАУ организовала нехитрую схему, по которой часть средств из указанного контракта, а именно $8 млн 245 тыс. были выведены на счета подконтрольной ей фирмы на Сейшелах, а позже легализованы.
Бывшему советнику предъявлены обвинения в отмывании денежных средств, полученных преступным путём, и растрате чужого имущества в особо крупных размерах.
Ранее News.ru сообщал, что эксперты Британии оценили успехи и провалы украинских реформ по борьбе с коррупцией, которые проводились с 2014 года. Исследование показало, что властям удалось сократить коррупционное поле, однако они не смогли улучшить показатели в области привлечения к ответственности чиновников-взяточников.
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