Деньги на первый спутник Украины вывели в офшор на Сейшелы

Бывший внештатный советник гендиректора Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) задержана по подозрению в растрате средств на так и не запущенный спутник «Лыбидь». Более $8 млн «осели» на счетах подконтрольной ей фирмы на Сейшелах.

Первый украинский геостационарный спутник «Лыбидь» был главной частью программы по запуску Национальной системы спутниковой связи. Запуск спутника на ракете-носителе «Зенит» был запланирован ещё на 2011 год, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

На систему спутниковой связи было выделено почти $300 млн К выполнению проекта, кроме украинских компаний, были привлечены также канадские и российские. Одной из причин задержек с запуском спутника «Лыбидь» стали финансовые проблемы украинского предприятия «Южмаш» , отвечающего за изготовление ракеты «Зенит».

Следствие настаивает, что бывший советник главы ГКАУ организовала нехитрую схему, по которой часть средств из указанного контракта, а именно $8 млн 245 тыс. были выведены на счета подконтрольной ей фирмы на Сейшелах, а позже легализованы.

Бывшему советнику предъявлены обвинения в отмывании денежных средств, полученных преступным путём, и растрате чужого имущества в особо крупных размерах.

Ранее News.ru сообщал, что эксперты Британии оценили успехи и провалы украинских реформ по борьбе с коррупцией, которые проводились с 2014 года. Исследование показало, что властям удалось сократить коррупционное поле, однако они не смогли улучшить показатели в области привлечения к ответственности чиновников-взяточников.