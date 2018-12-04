Митрополит, а не патриарх — стало известно, как будет выглядеть устав новой украинской церкви

«Вести» (Украина) узнали основные пункты устава, из которых следует: говорить о новой структуре не приходится — скорее, речь о полном подчинении Константинополю. Константинополь так и не дал Украине томоса и не показал его содержания, ограничившись лишь созданием устава для новосоздаваемой церкви. Из своих источниковузнали основные пункты устава, из которых следует: говорить о новой структуре не приходится — скорее, речь о полном подчинении Константинополю.

После синода Константинопольской церкви, завершившегося 29 ноября, осталось немало вопросов. Де-факто, Фанар (район Стамбула , где находится резиденция Вселенского патриарха Варфоломея) не дал томоса и не показал его содержания, ограничившись лишь созданием устава для новосоздаваемой церкви. Его содержания также не показал: в пресс-релизе, розданном журналистам по окончании синода, говорилось лишь, что «в ожидании выдачи патриаршего и синодального томоса, священный синод подготовил устав Украинской церкви». Из своих источников «Вести» узнали основные 9 пунктов этого устава, из которых следует: говорить о независимости (автокефалии) новой структуры не приходится — скорее, речь о полном подчинении Константинополю (а это уже иной статус, «митрополии»).

Что говорится в уставе

Основные пункты документа, который Константинополь прописал для новой православной церкви , таковы:

Украинская церковь «неразрывно связана» с Константинопольским патриархатом, а через него — со всеми остальными церквями (т.е., это никак не отличается от ситуации с нынешним положением УПЦ, которая связана с православным миром через РПЦ).

Особый акцент на том, что автокефалию дарует именно Константинопольский престол. (Получается, что тот, кто дал статус, может его и забрать, как в случае с упразднением «русского экзархата» в Западной Европе, принятом на том же Синоде Константинополем).

Главой православной церкви в Украине может быть только митрополит, а не патриарх. (Т.е. руководитель одной из наибольших православных церквей мира будет ниже по статусу чем, например, патриарх Кирилл).

Архиерейскому Собору церкви предписано по всем глобальным вопросам связываться с Вселенским патриархом, а тот, реагируя на обращение, сообщит Собору «необходимое». (Т.е. орган наивысшей церковной власти должен координироваться с Фанаром, ожидая указаний). Также, по нашим данным, в пункте есть оговорка о том, что Константинополь не должен пояснять свои решения.

Вселенский патриархат берет на себя и вопрос утверждения статутов церковных единиц. (Получается, что без согласия Священного Синода Вселенского патриархата в Украине не смогут утвердить статуты монастырей — не исключено, что Фанар вписал этот пункт, желая получить под свой контроль ряд монастырей, сделав их ставропигиями, т.е. получив в прямое управление).

Украинская церковь будет получать миро (т.е. особое вещество, используемое в таинствах) только у Константинополя.

Церковь не сможет самостоятельно канонизировать своих святых, а будет подавать их Константинополю для утверждения.

В случае проблем при избрании митрополита Киевского, которые «могут сказаться на единстве церкви», об этом будет сообщено Вселенскому патриарху, и он должен «осуществить шаги по урегулированию ситуации». (Важно, что это прописывается в устав — т.е. механизм влияния остается надолго, если не навсегда).

Вселенский патриархат становится высшей апелляционной структурой. В уставе указано, что архиерей, которого запретили в служении, лишили кафедры или применили иные санкции имеет право обращаться ко Вселенскому патриархату с апелляцией. (Т.е. у украинской церкви не будет самостоятельности даже в вопросе внутренних дисциплинарных решений).

«Это статус митрополии»

Религиовед Алексей Смирнов уже обращал внимание «Вестей» на такие формальные пункты независимости церкви, как мироварение и право апелляции.

«По-настоящему независимы те церкви, которые занимаются мироварением самостоятельно. Для Фанара же важно, чтобы его признавали, как центр православия — Константинополь ставит обязательным условием, чтобы все создаваемые церкви получали это вещество именно у него, — пояснил «Вестям» религиовед. — Также Фанар стремится получить статус «суда высшей инстанции».

«Я бы обратил особое внимание на момент с утверждением статутов церковных единиц — Константинополь явно хочет сделать какое-то количество монастырей в Украине своими ставропигиями, ходят разные цифры (от 1 до 20 монастырей). Это — вопрос дохода, имущества, создание представительств, как новых точек присутствия в Украине, — поясняет „Вестям“ политолог Алексей Якубин. — Это в очередной раз подтверждает, что новая церковь будет иметь статус митрополии».

О существенном понижении статуса церкви говорят и куда более значимые пункты — зависимость во внешних сношениях, статус «дочерней» структуры (в отношении «материнской» — Константинополя) и право Варфоломея вмешиваться в процедуры назначения митрополита Киевского.

«О полноценной автокефалии речь не идет, как и о Поместной православной церкви, «одной из 15 церквей», о чем говорит Петр Порошенко. Новая структура получит куда меньше самостоятельности, нежели УПЦ имела до сих пор», — считает политолог Костантин Бондаренко.

А по словам Якубина, даже в нынешнем статусе «непризнанной структуры» священники УПЦ КП имеют «больше полномочий, нежели дает этот документ».

Показательно, что внутри УПЦ КП, по нашим данным, зреет недовольство.

«Выяснилось, что в нашем понимании «автокефалии» и понимании Фанара существует серьезное расхождение. Греки дают автономию лишь по ряду вопросов, при контроле над всеми важными процессами со стороны Константинополя», — передали нам источники слова высокопоставленного иерарха из Киевского патриархата.

По данным «Вестей», новой датой Объединительного собора может стать 10, 11, а также 12 декабря.