Тимошенко назвали оборотнем и предрекли восстановление мира в Европе

Депутат Верховной рады и возможный кандидат в президенты Юлия Тимошенко вошла в список людей, которые сформируют политическую жизнь Европы в 2019 году. Соответствующий рейтинг представило издание Politico.

Вошедшие в список личности разделены на три группы: «деятели», «мечтатели» и «подрывники». Издание поместило Тимошенко на пятое место в рейтинге «деятелей» с подписью «оборотень», связав ее политические амбиции с будущим Украины.

«Если она победит, ей удастся прекратить войну с Россией. Ответственность за восстановление мира в Европе будет в ее руках», — пишет Politico.

В материале также указывается, что отношения между Западом и Россией будут переписаны, если Тимошенко станет президентом.