Порошенко заявил о «неполноценности» ЕС без Украины

Европейский союз заинтересован в интеграции с Украиной , поскольку без неё Европа «не может быть полноценной». Такое мнение выразил украинский лидер Пётр Порошенко . Это далеко не первое его заявление подобного рода. Впрочем, ранее представители западных стран открыто говорили о том, что перспективы членства Украины в Евросоюзе и НАТО весьма туманны. Эксперты считают, что подобной риторикой Порошенко пытается привлечь на свою сторону избирателей, однако на самом деле процесс евроинтеграции не продвигается вперёд, поскольку Европа в этом не заинтересована.

Европа без Украины «не может быть полноценной». Такое утверждение сделал украинский президент Пётр Порошенко, выступая перед студентами в городе Ивано-Франковск . По его мнению, Европейский союз заинтересован в том, чтобы Украина стала полноправным членом ЕС.

«Относительно движения Украины в ЕС и НАТО. Не верьте никому, кто говорит, что вступление Украины в ЕС и НАТО невозможно. Это просто неправда. Это нам пытаются обрубить крылья», — сказал Порошенко.

При этом он добавил, что в данный момент украинская сторона не соответствует критериям для вступления в ЕС, но когда она достигнет необходимых показателей, то Киев получит положительное решение.

Украинский лидер также напомнил об июльском саммите НАТО в Брюсселе , когда «19 лидеров государств и правительств выступили за то, чтобы держать двери НАТО для Украины и Грузии открытыми».

«Вступление в ЕС и НАТО является не только целью нашей политики, а является обязательством, обязанностью украинской власти, включая президента, парламент и правительство, делать всё возможное, чтобы стать полноценным членом ЕС и НАТО», — подчеркнул Порошенко.

Заметим, что тогда генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил только о поддержке «евроатлантических устремлений Грузии». При этом сам Порошенко, приглашённый на саммит, выступал на брифинге перед пустым залом. Вдобавок, НАТО отказалось включить Украину в программу «Расширенное партнёрство» (Enhanced Partnership Opportunities, EOP).

Ранее президент Украины неоднократно рассказывал о датах вступления страны в Евросоюз.

Так, в июне Порошенко рассказывал студентам Украинской академии лидерства в Киеве о мечте по «вступлению Украины в ЕС и НАТО до 2030 года». При этом уже спустя месяц на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем срок сместился на пять лет — до 2025-го. Сербский лидер даже указал на излишний оптимизм своего украинского коллеги.

Помимо этого, Верховная рада Украины в первом чтении одобрила предложенный Порошенко законопроект о закреплении в Конституции страны курса на интеграцию с Евроюсоюзом и НАТО. В то же время, согласно результатам опроса, 65% украинцев считают, что государство движется в неправильном направлении.

В ноябре канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что Евросоюзу понадобится 10 лет, чтобы принять решения касательно членства Украины и Грузии, вдобавок, Киеву и Тбилиси в случае положительного вердикта потребуется ещё не менее пяти лет на выполнение поставленных требований. К тому же, за этот период список критериев может увеличиться.

Более резкое высказывание в адрес Киева позволил себе глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли. В мае он сообщил об отсутствии перспективы украинского членства в Евросоюзе, а в октябре заявил о наличии у Киева «ужасного имиджа» на европейском континенте.

«Только несколько стран реально поддерживают Украину. Большинство государств ЕС не хотят портить свои отношения с Россией из-за Украины, Грузии или Молдовы», — добавил дипломат.

«Никакой реальной интеграции не происходит»

На Украине вместо светлого европейского будущего, о котором уже четыре года говорят власти страны, разворачивается настоящая социальная и экономическая катастрофа, заметил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. По его мнению, в данный момент в Евросоюзе и так наблюдается нестабильность, а возможное появление Украины лишь усугубит ситуацию.

«Такое государство, как Украина, никто в Евросоюзе не ждёт, никакой реальной интеграции не происходит. Разве что украинский рынок используется европейскими странами для сбыта европейских товаров, и не более того», — сказал он.

По его словам, в очередной речи Порошенко нет никакого реалистичного посыла, только пустая демагогия.

«Мы понимаем, что сегодня Украина — зона хаоса. В этом смысле такое государство, как Украина, никто не видит в составе Евросоюза. Поэтому, что бы Порошенко ни декларировал и ни рассказывал, мы понимаем, что никакой реальной интеграции не происходит и не предвидится. Это просто пустые амбиции Порошенко и его предвыборная риторика», — заметил Ганжара в беседе с RT.