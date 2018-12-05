Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Янукович не выступил с последним словом в суде 

Газета.Ru + ещё 23 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины Виктор Янукович не выступил на заседании суда, на котором рассматривалось дело по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председательствующего судью Владислава Девятко.
По его словам, Янукович должен быть выйти на связь по видео. Он подчеркнул, что заседание было объявлено продолженным.
Как отмечается, адвокат политика Александр Горошинский предоставил суду справки о состоянии его здоровья.
Ранее он заявил, что бывший президент Украины может покинуть территорию России для того, чтобы пройти лечение в Израиле.
Газета.Ru: последние новости
Умер Николай Рушковский В МВД Украины хотят наказывать за "пропаганду русского мира" В МИД пояснили слова Путина о въезде украинцев в Россию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа предъявила России непредсказуемое обвинение204
На Украине приготовились «порвать» с Россией27
Киев предложил Москве сделку5
Украина испытала новейшую ракету в Черном море7
Европа «проигнорировала» провокацию в Крыму94
Видео
03:41
Украина решила нанести «азовский удар» по России
В мире Политика
02:48
Киев предложил Москве сделку
Украина В мире
03:07
Путин вручает премии «Доброволец России»
Политика Другое
01:01
На Украине приготовились «порвать» с Россией
В мире Украина
03:20
Европа предъявила России непредсказуемое обвинение
В мире
02:11
Россия жестко ответила на ракетный ультиматум США
В мире
01:01
Путин объяснил отказ от общения с Порошенко
Политика
00:49
Украина испытала новейшую ракету в Черном море
Армия В мире
00:39
Россию обрекли на войну с США из-за разрыва ДРМСД
Конфликты Армия
00:38
Вайкуле избавляется от особняка в Юрмале
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение