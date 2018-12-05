Янукович не выступил с последним словом в суде

Бывший президент Украины Виктор Янукович не выступил на заседании суда, на котором рассматривалось дело по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председательствующего судью Владислава Девятко.

По его словам, Янукович должен быть выйти на связь по видео. Он подчеркнул, что заседание было объявлено продолженным.

Как отмечается, адвокат политика Александр Горошинский предоставил суду справки о состоянии его здоровья.

Ранее он заявил, что бывший президент Украины может покинуть территорию России для того, чтобы пройти лечение в Израиле.