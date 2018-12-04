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Порошенко назвал условие проведения выборов на Украине в марте 2019 года 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Украинский лидер Пётр Порошенко рассказал, что может помешать проведению президентских выборов в стране 31 марта 2019 года.
По его словам, голосование состоится в том случае, если этому не помешает «страна-агрессор».
«Я, как президент, гарантирую, что они (выборы. — RT) пройдут именно в этот день. Единственное, что этому может помешать, — это открытая вооружённая наземная агрессия страны-агрессора, тогда будем защищать государство», — цитирует Порошенко Интерфакс.
Ранее сообщалось, что Порошенко внёс в Верховную раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве Украины с Российской Федерацией.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН оценил инициативу украинских властей.
RT на русском: последние новости
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