Ради чего все это? Особенности гибридного военного положения на Украине

По прошествии недели после объявления о необходимости введения военного положения (ВП) на Украине не только эксперты — кажется, даже простые обыватели поняли, что цели, которые преследует власть, совсем не те, которые ею заявлены

Ведь ВП можно было объявить в 2014—2015 годы. Тогда и сторонники, и противники действующей власти говорили, что давно пора назвать войну — войной. Власть же оправдывалась: якобы государство будет отрезано от внешнего кредитования, а международные инвесторы испугаются.

Правда, были приняты другие решения: наложены санкции на российских физических и юридических лиц, объявлен запрет российских СМИ, шло целенаправленное выдавливание банков с российским капиталом, официально РФ была названа агрессором. И при этом Украина продолжала и продолжает торговать с Российской Федерацией, например, наращивая закупку угля, используются российские горюче-смазочные материалы (ГСМ), сохранено (во всяком случае пока) железнодорожное сообщение. Сейчас вот поставлен перед парламентом вопрос о денонсации двустороннего соглашения о дружбе и сотрудничестве и ряда других договоров.

Теперь власть говорит прямо противоположное: введение режима ВП не означает, что с международными финансовыми организациями сотрудничать нельзя. И действительно, МВФ официально подтвердил отсутствие юридических ограничений по сотрудничеству с Украиной в режиме ВП. Власть обещает приток инвестиций, хотя этого пока не видно. И речь даже идет не о полном, а о каком-то частичном ВП — без некоторых ограничений для личных свобод граждан, без комендантского часа, например. Странности ВП можно объяснить только одним: цели были другие, не те, которые заявляла власть.

Смена повестки дня

Значит, соглашаются друг с другом аналитики, президент страны Петр Порошенко, инициировавший ВП, решил не дать состояться президентским выборам-2019.

«Банковая, по моему мнению, пыталась использовать керченский конфликт, чтобы сорвать президентские выборы. Так как изначальная идея ввести [военное] положение на 60 дней была рассчитана, как минимум, на перенос даты выборов. И на то, что ситуация будет более кровавой, чем она оказалась. Администрация президента предполагала, что парламент не будет трепыхаться из-за негативного эмоционального фона от Азова. Порошенко даже и не думал проводить встречу с лидерами фракций по этому вопросу», — прокомментировал ситуацию украинский политолог Алексей Якубин.

Но «построить» Раду у Петра Порошенко не вышло. Большой крови не случилось — в результате неповиновения украинского морфлота береговой охране РФ пришлось открыть огонь, трое из 24 украинских моряков получили легкие ранения. Они все были задержаны, равно как и два катера и буксир из Украины, на которых они шли из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

Якубин предполагает, что военное положение задумывалось ввести, чтобы справиться с вопросами общественности по бюджету и тому, что депутаты напринимали. Чтобы убрать вопросы с холодными бунтами по всей стране и с «евробляхерами» на таможне и их протестам.

«Власти можно дать приз за переключение информационной повестки. Но это вызвало еще большее раздражение у людей. Ведь сначала президент сказал "60 дней", потом 30, потом не по всей стране, а в 10 областях. Власть не проработала вопрос. Нет плана и цели этого военного положения. Что за 60 или 30 дней должно произойти, чтобы кардинально изменить ситуацию? Разве Крым вернется? Разве война на Востоке завершится? Нет. И непонятно, что власть даст обществу по итогам», — подметил Якубин.

Замысел Турчинова

Пока что независимые украинские политологи осторожно высказываются насчет произошедшего в Керченском проливе. Некоторым из них не совсем понятны мотивы применения морскими пограничниками РФ оружия против украинских моряков. Но в то же время они не понимают, почему Украина мигом не подняла на уши весь остальной свой флот и авиацию. Поэтому складывается впечатление, что маленькая флотилия из трех суденышек была нарочно отправлена на убой.

Почему, вместо того чтобы спасать своих сограждан, попавших по вине режима в плен, всеми имеющимися политико-дипломатическими путями, власть озабочена введением военного положения.

Ответы, возможно, стоит искать в заявлении секретаря СНБО Александра Турчинова, которое он сделал летом 2017 года.

«…Введение военного положения предполагает лишь наличие особенного правового режима в стране или в отдельных регионах… Украинское законодательство не учитывает необходимости противостоять гибридной агрессии, которую ведет против Украины РФ», — сказал Турчинов. Он добавил, что пришло время определить новый формат, «который позволит эффективно защитить Украину от гибридных методов войны, применяющихся Россией против нас… определить основы государственной политики относительно освобождения некоторых регионов Донецкой и Луганской областей».

«Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно необходимо предоставить президенту право использовать Вооруженные силы Украины (ВСУ) и прочие вооруженные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ», — отметил он. Этот алгоритм, по утверждению Александра Турчинова, должен укрепить фундамент Минских соглашений.

Значит, власть давно думала над введением «гибридного» военного положения в отдельных регионах страны. И, анализируя слова чиновника, политологи видели в этом намерении СНБО возможность более гибко реагировать на ситуацию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Здесь все вроде бы логично, за исключением одного. Конфликт произошел в Черном море, а ВП введено на суше, в тех регионах, где конфликта не было. Следовательно, цели освобождения ОРДЛО не были ни главными, ни даже второстепенными. Все это не добавило политических очков к имиджу Петра Порошенко. Напротив, его инициатива обернулась в конечном счете против него: и депутаты им недовольны, и народ.

Никто ничего не считал и не планировал

В первую очередь гибридное ВП ударило по простым людям. Сразу после объявления ВП доллар по отношению к гривне пополз вверх. Хоть декабрь и традиционное время для роста доллара, а заложенный в бюджете курс валют и должен быть выше текущего — 30,1 грн/$ — среди населения ощущается паника. Люди стали больше закупать товары и продукты питания первой необходимости и лихорадочно снимать деньги с банковских карт.

Национальная экономика и бизнес точно потеряют в деньгах, просто пока нет приблизительного подсчета. Это трудно сделать по итогам первых дней.

Местная же власть, скорее всего, использует комендантский час для недопущения уличных демонстраций оппозиционных сил. Кроме того, из-за режима ВП выборы в объединенных территориальных громадах (ОТГ) с 23 декабря переносятся на неопределенный срок.

Перед украинцами, имеющими родственников в России, возникли новые преграды. Так, с 30 ноября на время ВП в Украину запрещен въезд гражданам РФ мужского пола от 16 до 60 лет. И никто не знает, отменят ли запрет с окончанием сроков положения или продлят.

Несмотря на то что международные кредиторы будут продолжать работать с Украиной, Запад не особо верит в причинно-следственные связи морского боя. Преимущественно из-за спецоперации по инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, прописавшегося в Киеве. Тогда Западу очень не понравился этот фейк.

И Вашингтон не отреагировал так, как, наверное, хотела бы украинская сторона. Поэтому Порошенко оставалось только объявить, что несостоявшаяся в Буэнос-Айресе встреча Дональда Трампа и Владимира Путина — это украинская победа.

Но в глазах народа и Запада Петр Порошенко стал еще более «токсичным». Его претензии на узурпацию власти стали еще более очевидными. Само же ВП разделило страну на два сорта — на «спокойные» регионы и «неспокойные».

В этом уверен директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Значит, все это происходило спонтанно, торги между политсилами велись в последний момент, и экономических последствий — а это уже миллиарды потерянных денег — никто не считал. Такая ситуация приведет к мобилизации электората на Юго-Востоке, который вновь почувствовал себя ущемленным действующей властью. И власти это вылезет боком. ВП — это лебединая песня Порошенко», — пояснил Бортник.

Политолог надеется, что Порошенко не продлит военное положение. Но уверенности в этом нет. Если все это было затеяно ради выборов, а результатов не дало, значит, необходимо через несколько недель ВП продлить. Поэтому эксперты не исключают провокаций, которые бы служили поводом для продления военного положения.

Например, украинский президент уже заявил, что Кремль готовит захват Мариуполя и Бердянска. А комендантский час будет отменен, когда РФ вернет украинских моряков, корабли и откроет для Украины Керченский пролив.