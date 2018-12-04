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Тимошенко пожаловалась на «убивающие украинцев » цены на газ 

РИА Новости 1 час назад
Необоснованно завышенные тарифы на газ убивают украинцев, заявила депутат Верховной рады Юлия Тимошенко в своей публикации в Facebook.
"Необоснованно завышенные тарифы убивают украинцев. Требуем поставить на голосование проект постановления от шести фракций об отмене повышения цены на газ и мораторий на его дальнейшее подорожание", — написала парламентарий.
По подсчетам политика, жителям страны приходится платить более чем в два раза больше "справедливой цены".
"Этого нельзя допустить. Мы посчитали себестоимость добычи одного кубического метра газа — одна гривна. Если посчитать все налоги, прибыль — 3,5 гривны. Людям продают по 8,55 гривны за кубометр", — заключила Тимошенко.
Премьер-министр Владимир Гройсман 19 октября заявил, что Киев и МВФ в результате переговоров утвердили новую программу, которая начнет действовать в 2019 году. По его словам, решение правительства о повышении цен на газ для населения на 23,5 процента с первого января — одно из главных предусловий для дальнейшего кредитования.
МВФ подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины по новому кредитному займу на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиарда долларов. Фонд сообщил, что намерен одобрить новую программу для Украины в этом году по итогам принятия госбюджета страны на 2019 год.
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Юлия Тимошенко , Владимир Гройсман , Международный валютный фонд , Правительство Украины , Верховная Рада , Украина , Видео
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