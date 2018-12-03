ЕСПЧ вынес «важное решение» по керченскому конфликту

Порошенко рассказал о «важном решении» ЕСПЧ по керченскому конфликту

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию предоставить Украине всю информацию по задержанным в Керченском проливе морякам. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко, передает РИА «Новости».

«Европейский суд по правам человека в ответ на заявление Украины уже вынес срочное и важное решение — обязал Россию предоставить информацию по: задержанию моряков и юридических обоснований их задержания; места их удерживания; причиненные ранения; оказанная медицинская помощь», — сказал Порошенко на брифинге.

Отмечается, что подтверждения со стороны ЕСПЧ словам Порошенко не поступало.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла, что регулярно передает Киеву всю информацию, касающуюся 24 моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

25 ноября корабли украинских ВМС нарушили границу РФ и были задержаны российскими пограничниками. Всем находившимся на суднах морякам предъявлены обвинения в незаконном пересечении российской государственной границы. Суд удовлетворил ходатайство об их аресте сроком на два месяца.