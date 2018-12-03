Экс-депутат Верховной Рады о политических последствиях военного положения на Украине

— Как вы оцениваете введение военного положения на Украине, и какие цели преследует руководство страны?

— Все решения, которые сегодня принимает Порошенко, направлены на удержание власти, в том числе и военное положение. Первый вариант — ввести его на 60 дней — у него не прошел, а это, по сути, был срыв избирательной кампании.

Он пошел на усеченный вариант, чтобы сохранить лицо. Но, как правило, дьявол кроется в мелочах. Я уверен, что он может добиться, чтобы за 30 дней что-то произошло, чтобы потом сказать: «я предупреждал, что имел основания для военного положения».

А дальше парламенту некуда будет деваться, и можно ожидать и перенесения сроков выборов.

Сейчас Порошенко активно работает с «Народным фронтом» (крупная парламентская партия под руководством экс-премьера Арсения Яценюка — «Газета.Ru») и с другими по вопросу не только президентских, но и парламентских выборов. Поскольку многие депутаты понимают, что им больше не светит пройти в парламент, они могут пойти на такой сговор. Их философия: «нам бы день простоять, да ночь продержаться».

— Но не кажется ли вам странным, что на Украине происходили серьезные события гораздо более «достойные» военного положения. Почему его не вводили раньше?

— Понятно, что сегодняшний инцидент не сравним с последствиями Иловайского котла (ожесточенные боевые действия между силовыми структурами Киева и сторонниками самопровозглашенных республик на востоке Украины в августе 2014 года — «Газета.Ru»). Но Порошенко тогда говорил аргументировано: если мы введет военное положение, то МВФ не даст нам кредитов, у нас будут проблемы с инвестициями. Но тогда он крепко стоял на ногах. А сейчас его положение шаткое, и МВФ, за которым стоят американцы, вопреки своему уставу говорит, что военное положение не будет препятствовать кредиту.

— У Порошенко сегодня низкие рейтинги. Известны примеры государственных деятелей, которые использовали военное положение для поднятия своего рейтинга. Вы хорошо знаете украинскую политическую систему, насколько на Украине это подействует?

— Порошенко — неглупый человек, хотя он алчный, патологически подозрительный и никому не доверяет. Но у него в данном случае нет выбора. Его рейтинг раньше был на уровне обезжиренного кефира, а сейчас — на уровне нецензурной брани. В парламенте ему говорят: «пошел ты».

Но что спасает в целом ситуацию это то, что Порошенко не вписывается в психотип диктатора. Он трусоват и диктатор из него как пуля из шоколада.

Диктатор — это человек, который пойдет на беспредел, а бизнесмен ищет выгоду. Поэтому мы имеем сегодня «гибридную войну»: «и торговать и воевать».

— Вы хорошо знаете Юлию Тимошенко, в свое время были депутатом от ее блока. Как вы расцениваете ее шансы, и может ли ее победа изменить ситуацию?

— Сегодня реального лидера оппозиции на Украине нет. Если бы такой появился, у него было бы 70% поддержки, а Тимошенко сегодня — «рак на безрыбье». Ее антирейтинг зашкаливает, и она понимает, что не может выйти за очерченные рамки, поэтому выступает за членство в НАТО , за автокефалию, за военное положение.

Если она придет к власти, то ей надо доказать, что все те обвинения в том, что она «троянский конь» не правильны. Некоторые после этого вспомнят «добром словом» Порошенко. Сегодня она, как и Порошенко, опирается на группы националистов-радикалов, и если она начнет разворачиваться, ее не примут ни те, ни другие.

К тому же вся избирательная система подчинена Порошенко, на местах голоса будут считать его люди.

И все что Тимошенко наберет, у нее отберут — обдерут ее как липку. К тому же на Западе понимают, что, хотя у Порошенко низкий рейтинг, коней на переправе не меняют. Недавний приезд [канцлера Германии Ангелы] Меркель показал, что она поддержала Порошенко и осудила Россию. Но, когда она встретилась с лидерами фракций, она нарушила порядок, которому следовала раньше.

Как правило, она встречалась с лидером оппозиции в преддверии избирательной кампании: она раньше так встречалась, например, с той же Тимошенко. В этот раз она поздоровалась, но внимания не уделила и даже обратилась к оппозиционным депутатам, чтобы те не занимались популизмом, выступая за снижение цен на газ.

— В сегодняшних условиях ведь невозможна поддержка кандидата, который выступает с какой-то условно «пророссийской» повесткой. Насколько успешным будет, если кандидат дистанцируется и от России и от США?

Такой кандидат должен быть не пророссийским, не проамериканским, а проукраинским. Но те точки сопротивления, которые есть на Украине в виде каких-то партий и движений подавляются полностью.

Освобождение Украины невозможно без поддержки извне. Страна оккупирована, и политика геноцида и нищеты направлена на то чтобы держать людей в страхе.

Сейчас людям тяжело, но они поднимают этот страх на более высокий уровень — «лишь бы не было войны». Сегодня в обществе говорят, что все ведут не туда, и есть запрос на другие политические силы. Если есть спрос, будет и предложение. Сейчас идет поиск и возникает вопрос, может ли на оккупированной территории появится оппозиционное движение? Я говорю, что это невозможно. Значит, центр управления должен быть вне оккупированной территории.

— И где по-вашему должна быть такая территория?

— И такая территория — это ДНР и ЛНР. Но те, кто проживает там, должны дать ответ на три вопроса. Первое: куда мы движемся, в Россию? А хочет ли этого Россия? На мой взгляд, Россия всегда будет их поддерживать, и есть мизерная вероятность, что если будет проведен референдум, то тогда да.

Но скорее всего этого не произойдет, потому что Россия потеряет даже ту поддержку, которая у нее есть на Западе. Можно провозгласить независимость, но это будет изоляция. И Украина не оставит восток, как Молдавия не оставляет Приднестровье.

Сегодня статус ДНР и ЛНР согласно Минским соглашениям определен как территория Украины. Но можно ли им сегодня жить вместе с ультранационалистической Украиной?

Жители Донбасса могли бы заявить, что хотят участвовать в выборах президента и парламента как граждане Украины. Если со стороны Киева откажут, то значит отказываются от территории? И если вы отказываете нам в формировании президентской власти, почему мы должны выполнять ваши законы? Если этого не произойдет, они могут сказать, что не признают выборы.

— Но все эти предложения надо было раньше вносить. До выборов президента Украины осталось всего несколько месяцев.

— Впереди еще парламентские выборы, в которых Донбасс бы набрал около 20%. Но надо проталкивать не «донецкий проект», но тот, который был бы интересен для всей Украины.

Если же говорить о сегодняшних президентских выборах, то Порошенко уже приготовился «похитить», то есть приписать себе голоса жителей Донбасса.

И я вам скажу, каким образом. В течение этих пяти лет, во время пересечения блокпостов, о людях собирались данные и данные этих людей можно вписать. Ну, приехал, проголосовал. Кто будет проверять? И припишут тому же Порошенко.