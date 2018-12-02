Украинцев просят быть готовыми к войне

В период военного положения всем украинцам необходимо иметь дома полную укомплектованную аптечку. Рекомендации дала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По её словам, «в каждой квартире на всякий случай» должны быть две аптечки: домашняя и военная. В одну необходимо собрать все личные необходимые лекарства в соответствии с потребностями человека, у которых не истёк срок годности.

В военной аптечке обязательно должны быть две пары перчаток, бинты, средства для остановки кровотечения, термоодеяло, антисептики, клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания, жилет со светоотражающими элементами и фонарик.

«Ответственные граждане всегда должны быть собраны и подготовлены к чрезвычайным ситуациям. Особенно во время войны», — написала Супрун на своей странице в Facebook.