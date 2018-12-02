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Украинцев просят быть готовыми к войне 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В период военного положения всем украинцам необходимо иметь дома полную укомплектованную аптечку. Рекомендации дала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
Почему Путин в ответ не стал наказывать украинцев
По её словам, «в каждой квартире на всякий случай» должны быть две аптечки: домашняя и военная. В одну необходимо собрать все личные необходимые лекарства в соответствии с потребностями человека, у которых не истёк срок годности.
В военной аптечке обязательно должны быть две пары перчаток, бинты, средства для остановки кровотечения, термоодеяло, антисептики, клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания, жилет со светоотражающими элементами и фонарик.
«Ответственные граждане всегда должны быть собраны и подготовлены к чрезвычайным ситуациям. Особенно во время войны», — написала Супрун на своей странице в Facebook.
Ранее News.ru сообщал, что Украина готова к встрече в нормандской формате на уровне политических советников для деэскалации ситуации. При этом Киев будет требовать у Москвы возвращения своих моряков и кораблей во время встречи в нормандском формате. Украина планирует поднять вопрос доступности Керченского пролива, который закрыли, заявил президент страны Пётр Порошенко. Он подчеркнул, что встреча в нормандском формате — инструмент для разрешения ситуации.
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Петр Порошенко , Украина , В мире
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