Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Раде назвали единственный способ решить конфликт между Россией и Украиной 

Газета.Ru 1 час назад
Депутат Верховной рады, глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко полагает, что только прямые переговоры между Россией и Украиной позволят урегулировать конфликт, который возник из-за инцидента с судами Военно-морских сил Украины в Керченском проливе, передает ТАСС.
В первую очередь, считает Бойко, нужно найти площадку в Евросоюзе и перейти к прямым переговорам с Россией о деэскалации конфликта в Азовском море, а затем разблокировать проход морских судов и восстановить экономическое сотрудничество.
Раскрыты подробности "керченских переговоров" на G20
Также депутат раскритиковал введение военного положения в отдельных областях Украины, которое, по его словам, не только не решает ни одного из вопросов, которые стоят на повестке дня перед страной, но еще более усугубляет ситуацию.
"Вместо того, чтобы начать прямые переговоры с Россией с участием представителей ЕС, действующий президент доказал, что он пойдет на любые действия ради сохранения своей власти", — заключил Бойко.
Ранее сообщалось, что украинский оборонпром перешел на особый режим работы в связи с введением в ряде регионов страны военного положения.
Газета.Ru: последние новости
Более 20 священников канонической УПЦ вызваны в СБУ на допрос Климкин пригрозил закрыть порты Украины для российских судов Погранслужба Украины не пустила в страну более 70 россиян в аэропортах Киева
Комментарии13
Юрий Бойко , ЕС , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС , Украина , Видео , В мире , Политика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности «керченских переговоров» на G20950
Вид «пьяной и веселой» дознавательницы взбесил насильников225
США решили связаться с Кремлем789
В России ответили Меркель на «мешающий» судам Крымский мост740
На Москву надвигается мощный снегопад89
Видео
01:00
Россия успешно испытала новейшую ракету
Оружие Армия
01:06
На Украине замминистра напал на депутата Рады
В мире Украина
03:28
Попутчик показал фото Меркель в обычном самолете
В мире
03:03
Путин нашел замену Трампу
Политика
00:27
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
В мире
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
00:53
Российский тяжелый «Скиф» взлетел
Наука и техника
02:00
G20 начался серией нелепостей и накладок
В мире Европа
00:49
В Арктике появятся еще два атомных ледокола
Наука и техника
01:07
Российским мужчинам закроют въезд на Украину
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение