В Раде назвали единственный способ решить конфликт между Россией и Украиной

В первую очередь, считает Бойко, нужно найти площадку в Евросоюзе и перейти к прямым переговорам с Россией о деэскалации конфликта в Азовском море, а затем разблокировать проход морских судов и восстановить экономическое сотрудничество.

Также депутат раскритиковал введение военного положения в отдельных областях Украины, которое, по его словам, не только не решает ни одного из вопросов, которые стоят на повестке дня перед страной, но еще более усугубляет ситуацию.

"Вместо того, чтобы начать прямые переговоры с Россией с участием представителей ЕС, действующий президент доказал, что он пойдет на любые действия ради сохранения своей власти", — заключил Бойко.

Ранее сообщалось, что украинский оборонпром перешел на особый режим работы в связи с введением в ряде регионов страны военного положения.