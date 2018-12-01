Служба безопасности Украины вызвала на допрос священников Сарненской и Ровенской епархий канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщается на сайте УПЦ.
«Значительное количество священников Сарненской епархии, а также 20 священнослужителей Ровенской епархии получили повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля, без объяснения, о чем свидетельствовать», — говорится в сообщении.
В середине ноября глава юридического отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Александр Бахов рассказал, что некоторых епископов начали приглашать в СБУ для «бесед».