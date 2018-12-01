«Произвести впечатление на Запад»: какие меры принимают украинские власти в условиях военного положения

В условиях военного положения украинские власти готовят ряд новых мер. Так, планируется размещение военных на частных базах отдыха на границе с Крымом . Кроме того, премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости задержания российских кораблей. Ранее Госпогранслужба приняла решение закрыть въезд на территорию страны мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет и запретить иностранцам пересекать границу Украины с Крымом. Собеседники RT в украинских политических кругах указывают на несогласованность действий власти и необоснованность предлагаемых инициатив.

До конца декабря 2018 года мужчинам с российским паспортом в возрасте от 16 до 60 лет запрещено пересечение границы Украины. Об этом во время совещания с президентом Украины Петром Порошенко заявил глава Госпогранслужбы Пётр Цигикал.

Неформальные ограничения на въезд начали действовать ещё с вечера 26 ноября. На протяжении нескольких дней пограничники допрашивали каждого обладателя российского паспорта, внимательно проверяли документы и наличие денег, но всё равно части из них отказывали во въезде без объяснения причин.

«Эта инициатива рассматривалась давно, но единогласного решения не было, и мне кажется, она несёт слишком много рисков. Насколько я понимаю, для принятия подобных мер нет никаких оснований, а такое решение больше направлено на западных партнёров, чтобы произвести на них впечатление и просить об усилении санкций против России», — сказал источник RT в «Блоке Петра Порошенко».

В свою очередь, пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что в стране вводится процедура индивидуального собеседования для всех иностранцев, в том числе и россиян, въезжающих в страну. «Выделяются группы риска, которые могут быть причастны к дестабилизирующим мероприятиям на территории Украины. Для этого мы проверяем их предыдущие поездки в Украину, не нарушали ли они украинское законодательство», — цитирует Демченко «СТРАНА.ua».

«Те кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве и в целом на Украине, — к сожалению, это полная дисфункция государственного устройства, которая является следствием диких телодвижений руководства страны», — заявила она во время еженедельного брифинга.

Ограничения в отношении россиян будут действовать на протяжении 30 дней в областях, которые граничат с Россией и Приднестровьем. Пётр Порошенко, подписав 28 ноября закон о введении военного положения в ряде регионов Украины, неоднократно заявлял, что продлевать его в дальнейшем не планирует.

Параллельно с введением запрета на пересечение границы Украины для российских мужчин Государственная пограничная служба запретила иностранцам въезд в Крым через свою территорию. Об этом сообщил заместитель председателя погранслужбы страны Василий Серватюк во время координационного совещания оперативного штаба органов системы МВД 29 ноября.

При этом для граждан Украины ограничения на поездки в Крым введены не будут. «Они, как и раньше, смогут беспрепятственно пересекать границу государства, а также контрольные пункты въезда-выезда на границе с временно оккупированной территорией АР Крым», — сказал Серватюк.

«Всё откроем, отправим куда надо»

Вместе с тем первые дни после принятия нового положения показали, что у украинских властей нет чёткого плана действий. Так, Владимир Гройсман призвал в ответ на «российскую агрессию» на море задерживать корабли РФ. «Если Россия незаконно задерживает наши корабли и сажает в тюрьму наших моряков, тогда нужно задерживать и российские корабли», — заявил Гройсман в интервью изданию Die Welt.

Однако источник RT в украинском МИД сообщил, что позиция премьера не была согласована с их ведомством. По его словам, дипломаты работают над тем, чтобы ограничить проход российских кораблей через Босфор и привлечь больше кораблей НАТО в Азовское и Чёрное моря. «Но о задержании судов не шло и речи. Более того, нам это невыгодно, да и у Украины нет для этого возможностей», — сообщил в беседе с RT украинский дипломат.

Для бизнесменов юга Украины введение военного положения может обернуться серьёзными убытками. Так, глава Генической районной государственной администрации Александр Воробьёв рапортовал Киеву о готовности изъять у предпринимателей отели и базы отдыха вдоль Арабатской стрелки для размещения военных.

«Ко мне поступил вопрос от руководства страны, сколько я могу разместить здесь на месте военных. А это 40 км Арабатской стрелки. Все базы отдыха… Я не буду слушать те слюни и сопли некоторых руководителей учреждений, которые будут говорить, что они уже запечатали помещения на зимний период. Всё откроем, а кого-то отправим куда надо и на сколько нужно», — заявил Воробьёв. Своё решение он объясняет ожиданием начала военных действий со стороны России, сообщает «СТРАНА.ua».

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«Это демонстрирует отношение власти к бизнесу. Кто будет отапливать и убирать помещения? А главное, кто понесёт ответственность за нанесение ущерба базам отдыха, если военные разнесут отели и коттеджи? Очевидно же, что никакого нападения России не будет, поэтому чем будут заниматься военные — непонятно. Это очередная попытка бессмысленного пиара», — заявил RT источник в партии «Народный фронт».

Антироссийская истерия со стороны украинских властей не прошла бесследно. Так, жители Сумской области от имени Министерства обороны получили сообщения о необходимости срочно прибыть в воинские части, в противном случае им пригрозили судом. Минобороны позднее открестилось от рассылки сообщений подобного рода, но «эпидемия» перекинулась на соседнюю с Украиной Польшу.

«Польское радио» заявило о том, что граждане страны, живущие на востоке недалеко от границы с Украиной, получают фейковые сообщения о мобилизации. По словам СМИ, информация звучит следующим образом: «Внимание! Мужчины в возрасте 18—65 лет, которые живут на территории гмины (административная единица. — RT) Дукля, обязаны прибыть в управления гмины 27 ноября к 10:00 в связи с кризисной ситуацией на Украине. Ожидайте следующих сообщений».

Обострение отношений

Правительство Украины сообщило, что планирует перевести Единую государственную специализированную систему гражданской защиты (Совет национальной безопасности и обороны Украины, кабинет министров Украины, органы центрального и местного самоуправления и так далее), отвечающую за обеспечение защиты населения и территорий от ЧС, на особое положение.

Во время заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС по обеспечению деятельности системы гражданской защиты в условиях введения военного положения вице-премьер — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил: «Сегодня власть делает своё дело, а мы делаем превентивно всё, чтобы обезопасить Украину от возможных будущих актов агрессии и привести все соответствующие силы и средства в режим особого периода».

Как пояснил Зубко, комиссия планирует утвердить план действий в особый период, а также предоставить право ГСЧС проводить проверки объектов гражданской защиты. Вместе с тем вице-премьер подчеркнул, что перевод системы гражданской защиты на особый период не повлияет непосредственно на жизнь людей, однако анонсировал проведение 4—5 декабря командно-штабных учений, не разглашая подробностей.

На этом фоне правоохранительные органы страны позволяют радикалам проводить акции против российских граждан. Группы экстремистов перекрывают дороги, останавливают фуры с российскими номерами и снимают с большегрузов номерные знаки, без которых водители не могут продолжать движение.

Всё происходящее активисты называют флешмобом, который они проводят под лозунгом «Найди российскую фуру и обменяй на нашего моряка», а «отчёты» о «победах» выкладывают на страницах соцсетей. При этом силовики на пунктах пропуска, которые по долгу службы обязаны пресекать подобное беззаконие, предпочитают в ситуацию не вмешиваться и наблюдают за происходящим со стороны.

В интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин подчеркнул, что в настоящий момент идёт серьёзное обострение отношений между Украиной и Россией, которое на руку правящей элите.