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В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В представительстве самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинская сторона трижды за сутки обстреляла территорию ЛНР.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что обстрелам подверглись районы населённых пунктов Логвиново, Золотое-5.
«За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив миномёты калибром 120 и 82 миллиметра, гранатомёты и вооружение БМП», — сообщили в СЦКК. Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ ведут передислокацию техники в Донбассе.
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Украина , В мире , Конфликты
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