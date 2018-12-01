В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В представительстве самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинская сторона трижды за сутки обстреляла территорию ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что обстрелам подверглись районы населённых пунктов Логвиново, Золотое-5. «За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив миномёты калибром 120 и 82 миллиметра, гранатомёты и вооружение БМП», — сообщили в СЦКК. Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ ведут передислокацию техники в Донбассе.