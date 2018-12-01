Киев собрался «зеркально ответить» России после своей провокации в море

Гуськов заявил, что «принимается решение о проведении соответствующих зеркальных действий в ответ» на действия России, передает «112 Украина».

25 ноября корабли ВМС Украины пересекли госграницу России, их задержали пограничники. 24 гражданина Украины арестованы. На задержанных катерах находились и сотрудники украинской разведки.

При этом сами украинские моряки признали, что нарушили границу России.