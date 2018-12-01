Глава аппарата СБУ Игорь Гуськов заявил, что Украина готовится к «зеркальным действиям» против России, задержавшей в Керченском проливе украинские корабли за нарушение российской границы.
Гуськов заявил, что «принимается решение о проведении соответствующих зеркальных действий в ответ» на действия России, передает «112 Украина».
25 ноября корабли ВМС Украины пересекли госграницу России, их задержали пограничники. 24 гражданина Украины арестованы. На задержанных катерах находились и сотрудники украинской разведки.
При этом сами украинские моряки признали, что нарушили границу России.