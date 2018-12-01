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Два корабля столкнулись в Керченском проливе
Два корабля столкнулись в Керченском проливе

Киев собрался «зеркально ответить» России после своей провокации в море 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Глава аппарата СБУ Игорь Гуськов заявил, что Украина готовится к «зеркальным действиям» против России, задержавшей в Керченском проливе украинские корабли за нарушение российской границы.
Два корабля столкнулись в Керченском проливе
Гуськов заявил, что «принимается решение о проведении соответствующих зеркальных действий в ответ» на действия России, передает «112 Украина».
25 ноября корабли ВМС Украины пересекли госграницу России, их задержали пограничники. 24 гражданина Украины арестованы. На задержанных катерах находились и сотрудники украинской разведки.
При этом сами украинские моряки признали, что нарушили границу России.
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Игорь Гуськов , СБУ , Украина , Армия , В мире , Войска , Конфликты
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